Een nieuw tijdperk op de Bosuil: is Antwerp nu al rijp om Club uit te dagen?

Ook de spelersgroep van The Great Old veranderde onmiskenbaar. Uiteraard bleef boegbeeld Ritchie De Laet, maar ervaren en cruciale rotten Dieumerci Mbokani en Gouden Schoen Lior Refaelov namen wel afscheid.

En - hoe zouden we hem kunnen vergeten - wat met Didier Lamkel Zé? Na een zoveelste verbanning richting B-kern lijkt zijn einde bij Antwerp nu écht nabij. Al weet je met de Kameroener nooit.

Het zijn transfers die ambitie uitspreken. Vraag blijft evenwel of Antwerp dit seizoen al rijp genoeg zal zijn om mee te strijden om de titel met Club Brugge en Racing Genk. Ongetwijfeld dromen ze zelf stiekem van wel.

Grootste versterking: Michel-Ange Balikwisha

Hij was het onderwerp van een heuse transferoorlog. Standard-talent Michel-Ange Balikwisha leek lange tijd op weg naar Club Brugge tot Antwerp zich stevig roerde in de debatten. Aangezien de onderhandelingen met de Rouches niet wilden vlotten, dreigde de aanvaller ermee zijn contract te verbreken via de wet van ’78.

Uiteindelijk vonden Standard en Antwerp alsnog een akkoord. Balikwisha staat bekend als een ruwe diamant. De Belgische belofteinternational koppelt snelheid aan een groot loopvermogen. Bovendien toonde hij zich vorig seizoen ook beslissend voor doel met 9 goals en 2 assists.