Hoe liggen de kaarten voor de groene trui en de bolletjestrui?

Het bergklassement

Wout Poels begint als leider in het bergklassement aan de laatste klauteretappe in deze Tour de France.

In principe mogen we Van Aert schrappen - hij draagt vandaag in de eerste plaats zorg voor Jonas Vingegaard (opgelet, zelf ook 6e met 50 punten) - en wil in deze Tour zaterdag tijdens de tijdrit uitpakken.

Wie enkel en alleen rekening houdt met de klimmersbenen, zal Pogacar als bollenman tippen. Maar is geel, wit én de bollen (een triple zoals in 2020) wel een must voor de Sloveen?

Hij heeft zijn suprematie gisteren nog eens kunnen onderstrepen op de Col du Portet en vrijwel iedereen vermoedt dat zijn team UAE vandaag niet opnieuw zal controleren en dus niet nog eens zal aansturen op eventuele ritwinst.