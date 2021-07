Vingegaard: "Het ziet er heel goed uit, maar morgen is er nog een zware rit"

Rigoberto Uran zakte door het ijs op de Col du Portet. De Colombiaan werd pas 9e op 1'49" van Pogacar en zakt van de 2e naar de 4e plaats. Vingegaard wordt zo de nieuwe nummer 2, op 5'39" van Pogacar. “Het ziet er heel goed uit, maar morgen is er nog een zware rit. Ik zal dan weer mijn best doen en dan zien we wel hoe het loopt.”

"Het was een bijzonder harde strijd. Pogacar was ijzersterk vandaag", vertelde Vingegaard meteen na de finish. "Carapaz was ook sterk, ik denk dat hij een beetje met ons aan het spelen was. Gelukkig kon ik nog terugkeren na zijn aanval en tweede worden.”

Jonas Vingegaard blijft verbazen in deze Tour. Vandaag bevestigde hij nog maar eens dat hij bij de absolute elite behoort. Samen met Carapaz was hij de enige van de klassementsrenners die op de slotklim meekon toen Pogacar de debatten opende.

Zeeman: "Vingegaard hoort nu al bij de wereldtop en hij is nog niet uitgegroeid"

Ook voor Merijn Zeeman, ploegleider van Vingegaard bij Jumbo-Visma, was het genieten. "Natuurlijk, als je er zo dicht bij bent, dan hoop je nog een klein beetje dat Jonas (Vingegaard, red.) Pogacar nog zal voorbijsprinten."

"Maar hij kwam nog terug bij Carapaz en slaat hier een grote slag voor het podium. Dat is een geweldige prestatie, echt genieten voor ons. Vingegaard heeft laten zien dat hij na Pogacar de sterkste is."

Zeeman strooit ook met bloemetjes voor de omkadering van Vingegaard. "Tim Heemskerk heeft heel intensief met hem gewerkt en laat voortdurend weten hoe zijn vorderingen zijn, hoe hij steeds beter wordt. Het laatste jaar is er ook op het mentale vlak veel met Jonas gewerkt."

"Zo'n jongen die binnen het team steeds beter wordt en dan op zo'n podium dit laat zien, daar zijn we heel trots op. Het is een geweldige renner en hij is nog lang niet uitgegroeid. Hij hoort nu al bij de wereldtop en dat zal de komende jaren zo blijven."

Een podiumplaats in Parijs wordt plots een reële optie voor Vingegaard. "We mogen zeker dromen van het podium. Morgen is er nog een heel zware Pyreneeënrit en zaterdag de tijdrit. We zijn vol vertrouwen. De spirit in het team is geweldig. Ik hoorde Wout van Aert door het oortje nog roepen naar Jonas om hem aan te moedigen. Dat zegt veel over de sfeer."

"'Stevie' (Steven Kruijswijk, red.) stuurde ook nog een berichtje dat hij zo baalt dat hij eruit is, maar er wel in gelooft dat Jonas het gaat doen. Voor ons als coaches is het ontzettend leuk werken als je een groep hebt die zo voor elkaar door het vuur gaat."