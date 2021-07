Opnieuw blessurepech voor Orel Mangala in oefenmatch met Stuttgart

In maart werd Orel Mangala nog opgeroepen door bondscoach Roberto Martinez voor de Rode Duivels, maar een hamstringblessure gooide roet in het eten.

Tijdens de voorbereiding met Stuttgart ging het opnieuw mis in een oefenmatch tegen Darmstadt. Volgens sportief directeur Sven Mislintat gaat het om "een spierblessure".

"De diagnose wordt nog gesteld. We kunnen nog niet precies inschatten hoelang hij buiten strijd is. Maar we gaan ervan uit dat hij zeker zes tot acht weken out is", aldus Mislintat.



Mangala tekende in april een contractverlenging bij Stuttgart tot de zomer van 2024.