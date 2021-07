Tourbaas: "Mark Cavendish is de grootste sprinter, Eddy Merckx de grootste kampioen"

"Mark Cavendish is de grootste sprinter in de geschiedenis van de Tour en de wielersport, maar Eddy Merckx is de grootste renner en kampioen", vat Christian Prudhomme gevat samen.

"34 zeges is fenomenaal en hij doet dat tussen 2008 en 2021. Daar zit liefst 13 jaar tussen. Dat is zoals in de periode van Gino Bartali."

"Ik herinner me een koers van enkele jaren geleden. Mark en ik hadden een gesprek over André Darrigade, sprintkoning in de jaren 50 en 60."

"Ik vroeg of hij hem kende. Hij zei: Darrigade won 22 ritten in de Tour, Bernard Hinault 28 en Eddy Merckx 34. En nu staat hij op gelijke hoogte."

"Wat ik bedoel: Cavendish kent ook zijn pappenheimers. Hij is een kenner."

Had de Tourbaas rekening gehouden met dit scenario? "Toen hij zijn eerste rit won, wist ik dat hij vertrokken was voor een reeks. Als de machine gelanceerd is, is hij onklopbaar."