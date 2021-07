Radiootje van Mathieu van der Poel hapert: onze man op de motor helpt

In de tv-uitzending vertelde Carl Berteele hoe Mathieu van der Poel zich naar zijn volgwagen had laten afzakken.

"De zender of ontvanger van zijn radiootje is stuk. Ploegleider Christoph Roodhooft heeft ons gevraagd om bij de tweede volgwagen een nieuw apparaatje te halen", vertelde onze man op de motor.

"We laten de kopgroep nu rijden om zo wat steun te verlenen aan de gele trui."

"Of we daar een beloning voor krijgen? Dat hoort erbij. Ik vind het niet erg. Het is nog al gebeurd dat een ploegleider zoiets vraagt. Het is bijna de enige manier waarop je het kunt doen."

"Voor al uw transport groot en klein, moet je bij Berteele zijn", sloot José De Cauwer af.