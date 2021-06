Sven Nys keek met open mond naar Van der Poel: "Dit komt in de top 3 van zijn carrière"

"Een ongeloofwaardige B-film met een happy end"

"Als dit een filmscenario was, dan was het een ongeloofwaardige Amerikaanse B-film met een happy end, waarvan je denkt: dat kunnen wij ook schrijven als het zo perfect uitkomt. Maar het gebeurt hier wel."

Christophe Vandegoor kaart in zijn podcast elke dag met zijn cocommentator na over de etappe. Vandaag konden ze niet om de demonstratie van Mathieu van der Poel heen. "Dit is topsport op zijn allermooist", zegt Sven Nys. "De manier waarop hij het aanpakte: koppig, eigenwijs, met heel veel zelfvertrouwen na een toch mislukte dag waar hij veel van verwachtte."

"Een blok graniet op een fiets, dit is ongezien"

Van der Poel doet bij zijn Tourdebuut wat voor zijn grootvader Raymond Poulidor nooit lukte: geel pakken. Het gaf de indrukwekkende overwinning nog wat meer glans. Sven Nys komt superlatieven tekort.

"Dit is ongezien. Hij is een blok graniet op de fiets die alles in zich heeft om het helemaal te maken. Maar het gaat niet alleen over het fysieke, het gaat ook over het mentale. De druk die erbij komt kijken op het allerhoogste niveau en heel die geschiedenis met de grootvader, de papa en nu de kleinzoon, die in zijn 2e Touretappe ooit niet alleen de etappe, maar ook nog eens het geel pakt waar de grootvader zo lang naar gesnakt heeft."

Waar plaatst Nys deze overwinning in de nog jonge erelijst van Van der Poel? "Dit moet op een hoog niveu geplaatst worden. Hij werd in zijn eerste jaar als belofte wereldkampioen veldrijden, vorig jaar reed hij de volledige mountainbiketop aan flarden in Nove Mesto."

"Maar dit is het moment van het jaar, met alle emoties en druk erbij en op een leeftijd dat hij volledig tot ontwikkeling komt. Dan spreken we toch over een prestatie die in zijn top 3 zal belanden op het einde van zijn carrière."