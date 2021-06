Sagan en Kelderman zijn de speerpunten voor BORA-Hansgrohe in de Tour

Vooral Peter Sagan en Wilco Kelderman moeten voor succes zorgen bij de Duitse wielerformatie. Sagan gaat vol voor zijn 8e groene trui en heeft al 12 ritzeges achter zijn naam staan in "La Grande Boucle". Kelderman gaat dan weer voor een goeie notering in het algemene klassement.

Peter Sagan, Wilco Kelderman, Patrick Konrad, Nils Politt, Emanuel Buchmann, Lukas Pöstlberger, Daniel Oss en Ide Schelling zullen op 26 juni aan de start verschijnen in Brest.

"We gaan voor top 5 in het klassement"

"We dachten er aan om twee sprinters te selecteren, Ackermann en Sagan", vertelt teammanager Ralph Denk. "Uiteindelijk waren we van mening dat Pascal niet het gewenste niveau haalt om een succesvolle eerste Tour te rijden. Daarom heeft hij de selectie niet gehaald."

"Een rit winnen en een top 5 in het klassement, dat zijn onze doelen", vertelt Denk. "Natuurlijk hebben we ook de groene trui in het vizier, maar dat wordt een zware strijd."