Verrassing op WK snooker: O'Sullivan sneuvelt na thriller tegen McGill

O'Sullivan was dit jaar met een missie afgezakt naar The Crucible. "The Rocket" kon met een nieuwe wereldtitel het record van 7 stuks van Stephen Hendry immers evenaren.

De titelverdediger had in de eerste ronde nog vrij gemakkelijk Mark Joyce aan de kant gezet en kreeg met de Schot Anthony McGill, de nummer 16 van de wereld, op papier een haalbare kaart tegenover zich in ronde 2.

O'Sullivan leek in de wedstrijd aanvankelijk ook al snel afstand te nemen van McGill, met een 4-1-voorsprong na 5 frames, maar McGill begon zijn goede spel te vinden en draaide vlot de rollen om. Een stunt leek in de maak want McGill stoof weg naar een 5-10-voorsprong.

O'Sullivan stond met de rug tegen de muur, maar net dan is de grootmeester het gevaarlijkst. Hij zette een straffe comeback op poten en kon zijn achterstand nog volledig omkeren: 11-10.

O'Sullivan leek te kunnen ontsnappen aan een vroege exit op het WK, maar dat was niet buiten McGill gerekend. De Schot beende "The Rocket" nog bij en nam in het allesbepalende 25e frame de maat van O'Sullivan: 12-13 voor McGill en exit Ronnie.