Mark Selby pakt 4e wereldtitel snooker: "Nu weer nummer 1 worden"

Murphy verdiende ook nog 15.000 pond (17.500 euro) voor de hoogste break van het toernooi: een 144 in zijn 1/8e finale tegen de Chinees Yan Bingtao.

Na 4 jaar mag Mark Selby nog eens met de hoofdtrofee zwaaien. In 2017, 2016 en 2014 was hij al de beste snookerspeler ter wereld.

Maar Murphy knokte zich met century's van 100 en 103 nog terug tot 17-15. Ook het volgende frame leek naar Murphy te gaan totdat hij een moeilijke rode bal nipt miste, waarop Selby de tafel leeg speelde. 18-15 was het verdict.

De 37-jarige Selby sneed de beslissende dag aan met een 10-7-voorsprong. In de namiddagsessie verdeelden de 2 Engelsen de 8 frames netjes onder elkaar (14-11).

VIDEO: Zo maakt Selby het af in de finale

"Nu ook nummer 1 worden"

"Na mijn vorige titel heb ik best een moeilijke periode gekend, het was niet altijd evident om in die 4e titel te blijven geloven. Een speciale dank voor (coach en psycholoog) Chris Henry. Hij gaf me weer het nodige zelfvertrouwen. Dit is heel mooi. Ik ben ook blij voor Shaun. Hij speelde fantastisch en is weer helemaal op zijn oude niveau."

"Die eerste wereldtitel, in een finale tegen O'Sullivan dan nog, was al een droom die uitkwam. Dat ik nu met 4 titels in een rijtje met Hendry, O'Sullivan, Reardon, Davis en Higgins sta, is helemaal fantastisch. Ook dat mijn dochter die kan meemaken, nu ze oud genoeg is, betekent heel veel voor mij."

In realiteit heeft Selby op de Order of Merit slechts 124.000 pond goed te maken op Trump. Selby won het WK eerder in 2014, 2016 en 2017.

"Judd heeft de jongste 18 maanden zo'n 50 toernooien gewonnen en heeft zo'n 3 miljoen pond voorsprong", overdreef Selby. "Toch wil ik opnieuw de nummer 1 worden. Dat is een doel en dit is een grote stap in die richting."

Selby is na zijn WK-titel van 4 naar 2 gesprongen op de wereldranking, enkel Judd Trump staat nog plek hoger. Selby wil zijn landgenoot van de troon stoten, de troon die hij zelf al bekleedde van 2012 tot 2019.

Dat de mensen ons nu weer live aan het werk kunnen zien, is enorm belangrijk, want sport is niets zonder de fans.

Murphy, met zijn 38 1 jaar ouder dan Selby, moest in de finale met 18-15 het onderspit delven. "Ik had natuurlijk liever zelf gewonnen, maar ben blij voor Mark", was ook hij lief.



"Hij is een blok graniet. We groeiden samen op, ik ken hem van toen we 9 jaar waren. Hij is altijd al moeilijk te kloppen geweest, ook toen al."

"Tegen hem spelen is als een forensisch onderzoek. Hij test elk aspect van je spel. Hij is volgens mij de beste allrounder ooit. Zelf heb ik geleerd dat mijn beste spel nog heel goed is. Misschien ligt mijn beste snooker nog voor mij."



"Ik heb genoten van dit toernooi, vooral van het feit dat er weer publiek was. Corona heeft ons leven veranderd op een manier die niemand zich had kunnen voorstellen. Ik wil dan ook heel persoonlijk dankjewel zeggen aan iedereen die een ticket heeft gekocht en de voorbije 17 dagen langsgekomen is."

"Dat de mensen ons nu weer live aan het werk kunnen zien, is enorm belangrijk, want sport is niets zonder de fans."



Het WK was een covidtestcase in Engeland. Geleidelijk bouwde het publiek op. Voor de finale was de bezetting 100 procent, een primeur voor Engeland sinds corona.