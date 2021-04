Ongezien niveau op WK snooker: "Periode van verdedigende snooker is voorbij"

Het WK snooker in de Crucible Theatre in Sheffield loopt op zijn laatste beentjes. We zijn toe aan de halve finales. En het was een editie om van te snoepen, zegt Rudy Bauwens, snookercommentator sinds 1983. "Er wordt gepot dat het een lieve lust is."

"Het niveau op dit wereldkampioenschap lag bijzonder hoog", glundert Bauwens. "Het record aantal century's zal zeker gebroken worden, er wordt gepot dat het een lieve lust is." "De periode van het verdedigende snooker ligt ook achter ons. Ik kan me niet herinneren dat er in het hele toernooi 10 frames zijn gewonnen door spelers die een snooker nodig hadden. Het scorend vermogen was indrukwekkend. Zelfs kamikaze-shots, zoals die van Mark Williams, vlogen er gewoon in." We zijn dan wel nummer 1 Judd Trump en publiekslieveling Ronnie O’Sullivan kwijt, de 4 spelers die de halve finales haalden, zijn geen van allen een verrassing. “Mark Selby is vanaf nu mijn favoriet. Hij is wellicht de compleetste en kan voor de 4e keer wereldkampioen worden." "Voor Kyren Wilson is dit de bevestiging van zijn kunnen. Dit moest er ooit uitkomen, Shaun Murphy (die nummer 1 Trump nipt uitschakelde, red.) en Stuart Bingham zijn dan weer terug van weggeweest, maar zij verloren nooit hun talent. Veel heeft er met vertrouwen aan tafel te maken."

“Het is doodjammer dat Ronnie O’Sullivan zo vroeg in dit toernooi sneuvelde. Tegen McGill had hij een kick in het beslissende frame, anders had O’Sullivan die partij gewonnen. En dan had ik het nog wel willen zien."

"Voor de kijkcijfers is de uitschakeling van O’Sullivan altijd slecht nieuws. Er is nu eenmaal een deel van het publiek dat enkel kijkt als hij speelt. Elke periode heeft zo zijn buitenbeentjes. Een karakter buiten de sport, maar aan de snookertafel ook bijzonder snel. Dat zien de mensen graag.

"Brecel blijft een applausspeler"

We kunnen er niet omheen. Luca Brecel sneuvelde alweer snel, in de kwalificaties. Hij voldoet niet aan de verwachtingen, ziet ook Rudy

Bauwens. “Hij valt me erg tegen. Hij heeft af en toe een uitschieter, maar de echte bevestiging wil er maar niet komen. En elke keer als je denkt dat hij terug is, verliest hij zijn volgende match." "Nu mag hij blij zijn dat hij op dit WK zijn eerste kwalificatiematch won, anders was hij naar plaats 50 gezakt op de wereldranglijst. Dan zit je toch dicht bij het verlies van je profcontract bij de beste 64 die internationaal mogen meedraaien." "Ik heb enkele jaren geleden al duidelijk gemaakt dat Brecel moest groeien, completer worden. Maar dat is niet gebeurd. Hij mist nog altijd controle over de cue ball. Brecel blijft een applausspeler." Komt er uit Belgische hoek nog iets achter Brecel? “Met Brecel moeten we in principe nog een tijdje door kunnen. Hij is uiteindelijk nog maar net 26 jaar. En we zien de laatste maanden toch weer nieuwe talenten opstaan: Ben Mertens, 16 jaar en wereldkampioen geworden in zijn categorie. Hij is ook de jongste speler in de geschiedenis die een WK-match won, maar hij is nog jong en pril." "En ik was ook onder de indruk van Luikenaar Julien Leclercq, ook 18 jaar. Misschien heeft hij nog meer potentieel dan Mertens. Het totaalbeeld ziet er bij hem goed uit. We hebben als snookerland dus nog wat te verwachten”.

