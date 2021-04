Maximilian Schachmann past voor de Tour en focust op Spelen

De Ronde van Frankrijk eindigt dit jaar op 18 juli. Minder dan een week later, op 24 juli, vindt in Tokio de olympische wegrit plaats. "Zowel meedoen aan de Tour de France als aan de Spelen zou te veel van het goede zijn", vertelt Maximilian Schachmann.

"De wedstrijd in Tokio heeft het profiel van een klassieker en kan mij liggen. Ik beschouw mezelf er als een medaillekandidaat. Als ik de hitte de baas kan natuurlijk."

Schachmann is bezig aan een knap voorjaar. Hij volgde zichzelf al op als winnaar in Parijs-Nice én afgelopen weekend werd hij nog 3e in de Amstel Gold Race na Wout van Aert en Tom Pidcock.



Deze week is de Duitser ook één van de favorieten in de Waalse Pijl (woensdag) en Luik-Bastenaken-Luik (zondag). Twee jaar geleden werd hij 5e in Hoei en 3e in La Doyenne.