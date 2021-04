Hertha Berlijn 14 dagen in quarantaine na uitbraak coronavirus

Bij een reeks coronatesten ging het corona-alarm af bij onder anderen Dodi Lukebakio. Ook coach Pal Dardai en zijn assistent Admir Hamzagic bleken besmet. Gisteren legde Marvin Plattenhardt nog een positieve coronatest af.

Hertha Berlijn moet nu 14 dagen in quarantaine en heeft de Duitse voetballiga (DFL) gevraagd om de duels met Mainz (18/04), Freiburg (21/04) en Schalke 04 (24/04) te verzetten.



Sportdirecteur Arne Friedrich benadrukt dat de quarantaine noodzakelijk is. "Maar vanuit sportief oogpunt raakt dit ons natuurlijk, want in de strijd om het behoud moeten we nu in mei zes wedstrijden afwerken voor het seizoenseinde op 22 mei."

Het team blijft tot 28 april in quarantaine in een hotel in Berlijn. Alleen voor trainingen mag het hotel verlaten worden.

Hertha telt op 6 speeldagen van het einde 26 punten. Dat zijn er evenveel als nummer 16 Arminia Bielefeld en slechts 3 meer dan Keulen, dat op een rechtstreekse degradatieplaats staat.