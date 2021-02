Goffin wil Australische ontgoocheling doorspoelen in Montpellier

Uitgeschakeld in de eerste ronde van de Great Ocean Road Open, uitgeschakeld in de eerste ronde van de Australian Open (ondanks 4 matchballen). Nee, Goffin heeft weinig plezier beleefd aan zijn trip naar Australië.

"Goffin moet zo snel mogelijk weer een match spelen om in een positieve spiraal terecht te komen", zei zijn coach Germain Gigounon na de opdoffer en hij houdt woord. Goffin komt volgende week in actie op het Open Sud de France, het ATP-250 indoortoernooi in Montpellier.



Goffin mag als tweede reekshoofd de eerste ronde overslaan en komt in zijn eerste match uit tegen Benjamin Bonzi (ATP 137) of Lucas Pouille (ATP 76). Voor de 30-jarige Luikenaar wordt het zijn vierde deelname in Montpellier. Vorig jaar verloor hij in de halve finales van de Canadees Vasek Pospisil.