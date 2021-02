Club Brugge mist tegen Dinamo Kiev ook sterkhouder Noa Lang

Gisteren raakte al bekend dat Hans Vanaken, Matej Mitrovic en Stefano Denswil positief getest hadden op het coronavirus, net als de volledige trainersstaf van Club Brugge.

Ook Noa Lang en Charles De Ketelaere voelden zich niet lekker. De Ketelaere testte negatief en zit wel in de selectie, maar vandaag laat Club weten dat Lang niet mee op het vliegtuig stapt. Of ook de Nederlander besmet is met het coronavirus of gewoon ziek is, is niet bekend.

Door de situatie zijn de 18-jarige Ibrahima Fofana en de 16-jarige Mathis Servais voor het eerst geselecteerd voor het eerste elftal. Voor de 17-jarige Arne Engels wordt het zijn eerste Europese trip.