UEFA schorst Ajax-doelman André Onana voor één jaar wegens doping

Bij een controle buiten competitie op 30 oktober werden in de urine van André Onana sporen van furosemide aangetroffen. Dat product staat op de verboden lijst omdat het mogelijk de aanwezigheid van andere verboden stoffen kan maskeren.

Volgens Ajax is de positieve test te wijten aan een medicijn van Onana's vrouw dat de doelman gebruikt zou hebben toen hij zich niet lekker voelde. De tuchtcommissie van de UEFA erkent dat Onana niet de intentie had om zich te doperen, maar benadrukt dat een sporter wel verplicht is om erop toe te zien dat hij geen verboden middelen gebruikt.

De Europese voetbalfederatie UEFA heeft Onana nu voor 12 maanden geschorst, zowel nationaal als internationaal. Ajax tekent beroep aan tegen de schorsing bij het Internationaal Sporttribunaal TAS.

"Wij doen uitdrukkelijk afstand van prestatiebevorderende middelen, wij staan uiteraard voor een schone sport. Dit is een verschrikkelijke tegenvaller, voor Andre zelf maar zeker ook voor ons als club", reageert Edwin van der Sar, algemeen directeur van Ajax.

"Andre is een topkeeper, die al jarenlang zijn waarde bewijst voor Ajax en erg populair is bij de fans. Wij hadden gehoopt op een voorwaardelijke schorsing of op een veel kortere schorsing dan deze 12 maanden, omdat het aantoonbaar niet bedoeld is geweest om zijn lichaam te versterken en zodoende zijn prestaties te kunnen verbeteren."



Het nieuws van Onana's schorsing is al de tweede klap op één dag voor Ajax. Eerder vandaag bevestigde de UEFA dat spits Sebastian Haller niet speelgerechtigd is in de Europa League door een administratieve blunder bij de Amsterdammers.