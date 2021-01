Is Michael Vanthourenhout de grootste schaduwfavoriet voor het BK? "Ik start zonder stress"

In Meulebeke vindt hij alleszins een parcours dat hem ligt. "Ik heb er vorig jaar gewonnen, maar nu zijn er wel wat aanpassingen aan het parcours gebeurd."

"Het is vrij technisch, veel draaien en keren en met het weer van de voorbije dagen zal de ondergrond redelijk vettig zijn. Toch wordt het geen wedstrijd op de pure kracht, er zijn niet echt veel powerstroken."

"Het moet me liggen, het is beetje vergelijkbaar met Merksplas (waar hij won). Het verschil zal gemaakt worden in die technische stroken."