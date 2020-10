Thibau Nys na 5e plaats in Kruibeke: "Verwacht niet dat dit elke week zal lukken"

Alleen Toon Aerts, Laurens Sweeck, Eli Iserbyt en Lars van der Haar reden vandaag een betere wedstrijd dan Thibau Nys in Kruibeke. Hij kwam dan ook met een gebalde vuist over de finish. "Dit had ik echt niet verwacht, echt niet."

Vorige week haalde hij de top 10 niet. Hij sukkelde met zijn rug. "Dit is toch een beetje revanche. Vandaag had ik mijn kracht terug en vorige week was die er helemaal niet. Ik ben ontzettend blij met mijn vorm en met mijn wedstrijd. Het was top. Ik kan niet veel meer zeggen."

"De omloop was toch technischer dan ik had gedacht en dat speelde in mijn voordeel. Ik kon wat krachten sparen door mijn techniek. Ik denk dat ik het perfect heb aangepakt. Op deze omloop kan je jezelf opblazen, maar ik heb mijn eigen tempo gezocht en ik had het geluk dat ik altijd in een groepje kon zitten met het juiste tempo. Op een bepaald moment ben ik dan zelf koers gaan maken. Ik ben echt blij."

Doet dit Nys dromen van meer? "Absoluut. Nu ja, meer, ik wil vooral constant worden. Dat is heel belangrijk. Ik wil regelmatig eens een top 10 rijden. Ik verwacht niet dat het elke week zal lukken of op elke omloop, maar ik hoop dat ik dit af en toe eens kan laten zien."