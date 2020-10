Aerts maakt zegegebaar na spannend duel, sterke Nys finisht als 5e

Toon Aerts had na zijn tweede plaats vorige week duidelijk honger. Hij nam in Kruibeke de kopstart en verdween niet meer uit de kop van de koers. Hij kreeg daar al snel het gezelschap van Laurens Sweeck en Eli Iserbyt. De twee ploegmaats probeerden Aerts in de tang te nemen, maar dat lukte niet.

Aerts had zijn beste benen meegenomen en kon op elke prikje antwoorden. In het laatste kwart van de wedstrijd schudde hij dan zelf eens stevig aan de boom. Zo dwong hij Eli Iserbyt in de fout en moest hij alleen nog afrekenen met Laurens Sweeck.

De Belgische kampioen liet zijn tanden zien en bleef lang aanklampen. Op het parcours stapelden de kleine foutjes zich op, maar bij het opdraaien van de verharde strook had Aerts toch voldoende voorsprong om de zege binnen te halen.

In de achtergrond was er ook een knappe prestatie van Thibau Nys. Hij schoof als belofte langzaam maar zeker op en finishte uiteindelijk als 5e, achter zijn ploegmaat Lars van der Haar.