Sport Vlaanderen, wetenschappers en artsen roepen op: "Blijf sporten"

10 praktische richtlijnen:

8. Doe niets samen in de marge van je sportactiviteit: niet samen met de auto naar de sportactiviteit, niet samen omkleden, etc.

7. Kom je tijdens het sporten in de buurt van anderen, hou dan 1,5 meter afstand en doe geen high fives, handshakes of hugs

6. Sport nu bij voorkeur in je eentje (of beperk je tot je huisgenoten of 1 niet-huisgenoot)

5. Binnen sporten of bewegen is nog altijd veel beter dan niet bewegen

"Sport zonder buiten adem of uitgeput te raken"

We maken met zijn allen bijzondere tijden door. Zo zijn alle recreatieve, sportieve en

culturele activiteiten, publiek en privé, ongeacht hun omvang, verboden. Het gaat om een uitdrukkelijk verbod en dit houdt in dat sportclubs en andere sportorganisaties, maar ook individuele burgers geen sportactiviteiten meer mogen organiseren of faciliteren.

Het betekent echter niet dat mensen niet meer mogen bewegen of sporten. De Nationale Veiligheidsraad geeft aan dat fysieke activiteit (individueel of met een huisgenoot of vriend(in)) toegelaten en zelfs aanbevolen wordt. Intussen zijn heel wat mensen aan het sporten en bewegen. Dat juichen we toe, op voorwaarde dat dit verantwoord gebeurt. Daarom zijn er die 10 richtlijnen.

Wie in contact komt met het virus, moet rekenen op zijn of haar afweersysteem. Hier komt sport en vooral het soort sport dat je doet om de hoek kijken, want de wetenschap leert dat immuniteit samenhangt met fitheid, bewegen en sporten.

Sporten is, voor wie het gewoon is, in het algemeen gunstig voor de afweer. Als je echter pas begint te sporten, of intensief en langdurig sport, dan komt de immuniteit tijdelijk

onder druk te staan en ben je tot twee weken lang vatbaarder voor virale infecties en aandoeningen van de luchtwegen. Dat wil je niet hebben in tijden van een pandemie met een virus dat de luchtwegen aantast. De boodschap is dat mensen het best matig sporten: niet langer dan een uur en zonder buiten adem of uitgeput te raken.

Blijf bewegen en sporten dus, maar laat je niet verleiden om plots intensievere dingen te gaan doen. Als je het volgens deze richtlijnen doet, zal het je weerstand ten goede komen en ben je weer wat beter gewapend tegen het Corona-virus. Hou je gezond, blijf sporten.