Spaanse club Espanyol bant 12 supporters na racisme

De 12 hadden zaterdag Athletic-speler Inaki Williams racistisch bejegend. Toen hij 20 minuten voor affluiten het veld verliet achter de goal van Espanyol hoorde hij naar eigen zeggen apengeluiden in de tribunes.

Williams vertelde het zijn ploegmaats, maar de wedstrijd ging wel gewoon door. De scheidsrechter had het incident niet opgemerkt en kreeg het verhaal pas achteraf te horen van de aanvoerder van Athletic.

De zaak werd groot nieuws in Spanje. Williams kreeg steunbetuigingen uit alle hoeken, zelfs van de eerste minister.

Espanyol spitte de zaak uit. Na het bekijken van beelden kwam de club bij 12 supporters uit: 9 abonnees en 3 occasionele bezoekers. De club gaat de fans niet langer toelaten in het stadion.



"Daarmee doen we wat we kunnen", klinkt het bij Espanyol, "want voetbal heeft waardes te verdedigen." Athletic apprecieert de inzet van de club uit Barcelona en heeft het over "een minderheid die niet welkom is in het voetbal".