Trapt Ederson straks strafschoppen bij City? "Hij is onze beste penaltynemer"

In de wedstrijd van dinsdagavond tegen Sheffield was het Gabriel Jesus die faalde vanaf 11 meter. Voor de Braziliaan was het zijn 3e misser in zijn laatste 5 penalty's in de Premier League. Manchester City miste dit seizoen al 3 strafschoppen.

"Maak ik me daar zorgen over? Vast en zeker, en daar moet ik over nadenken", zegt Josep Guardiola, die het normaal aan de spelers overlaat om tijdens de wedstrijd te beslissen wie de penalty's trapt.

"Misschien moet ik zelf die beslissing nemen. Dat heeft niks met Gabriel Jesus te maken, want Sergio Agüero en Raheem Sterling hebben ook al gemist vanaf de stip. In deze fase van het seizoen, waarin er wedstrijden aankomen met rechtstreekse uitschakeling, maken zulke zaken het verschil."

De Spanjaard wil niet verklappen wie hij in gedachten heeft, maar kwam wel met een verrassende naam op proppen als beste penaltynemer bij Manchester City. "Ederson is de beste penaltynemer die we hebben. Er stroomt geen bloed door die jongen zijn aderen, zo kalm is hij. Hij zou het zeker kunnen."