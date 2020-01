Kirsten Flipkens maakt zich boos: "Onverantwoord om in rook te tennissen"

"Onverantwoord"

Kirsten Flipkens (34) vertoeft nog niet in Melbourne waar zondagnacht de Open Australische Tenniskampioenschappen van start gaan. Zij speelt momenteel een voorbereidingstoernooi in Hobart, zo'n 700 kilometer ten zuiden van de terreinen van de Australian Open.

"Hier merk ik niet erg veel van de bosbranden, toch niet toen ik vanmiddag mijn match speelde. Pas 's avonds zag ik rookwolken aan de hemel. Die zouden vanuit Melbourne zijn komen overdrijven", vertelt Kirsten Flipkens aan Sporza.

"Als ik foto's zie, vind ik het onverantwoord dat de wedstrijden toch zijn doorgegaan op de Australian Open. Waarom stellen ze de kwalificatiematchen niet even uit? Normaal gezien zijn die vrijdag afgelopen, zondag kan toch ook? Neen, nu gaat een speelster neer, omdat ze niet meer kan ademen."



"Vorige week hoorde ik de organisatie nog zeggen dat de gezondheid van iedereen op de eerste plaats komt. Dan moeten ze ook consequent zijn", vindt Flipkens.

"Ik ben overtuigd dat het anders had uitgedraaid als de toppers nu al aan zet waren. Naar een Djokovic, een Federer of een Serena had de organisatie zeker geluisterd. Een kwalificatiespeler heeft duidelijk minder in de melk te brokkelen."