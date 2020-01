Onze wielrenners en hockeyspelers merken nauwelijks iets van bosbranden in Australië

Hockeyspeler Alexander Hendrickx: "Eén dag smog"

De entourage van de Red Lions houdt het weer in Australië nauwgezet in de gaten. "Het hangt erg af van de wind", weet strafcornerspecialist Hendrickx. "We hebben allemaal een app op onze telefoon geïnstalleerd waarop we de luchtkwaliteit kunnen aflezen. Komend weekend gaat de wind draaien, voorspellen ze. Dat is dus nog even afwachten."

De laatste dagen is er geen vuiltje meer aan de lucht voor de Red Lions. "Nu trainen we weer onder een staalblauwe hemel, we kunnen onze dubbele sessies probleemloos afwerken."

"Veel last van de bosbranden hebben we niet echt. Eén dag hing hier smog en hebben we onze veldtraining moeten vervangen door oefeningen in de fitnesszaal", vertelt hockeyinternational Alexander Hendrickx. "Buiten rook je een brandgeur, daarom zijn we binnengebleven."

Onze nationale hockeyploeg bereidt zich in Sydney voor op een dubbele confrontatie met Australië in de Pro League. Zo'n 900 kilometer ten noorden van Melbourne is het momenteel aangenaam trainen.

Wielrenner Jasper Philipsen: "Staalblauwe hemel"

Zo'n 700 kilometer ten westen van Melbourne maken de wielrenners maken zich op voor de Tour Down Under van volgende week. "Hier is het mooi weer", reageert de jonge sprinter Jasper Philipsen vanuit Adelaide. "De lucht ziet er helder uit, je ziet nauwelijks een wolkje aan de hemel."

"Van de bosbranden merken we hier nauwelijks iets. Tijdens een trainingstocht door de heuvels van Adelaide hebben we wel sporen gezien, maar die dateren van enkele weken terug hebben ze ons verteld."

Van programmawijzigingen in de Tour Down Under is voorlopig geen sprake. Philipsen: "Voor ons wielrenners valt het in ieder geval goed mee. We voelen dat er voortdurend zuurstof in de lucht zit."

"We houden vooral de temperatuur in de gaten. Voorlopig valt dat goed mee. Het kwik heeft al een keer meer dan 30 graden Celsius aangegeven, maar extreem is het hier nog niet."

Zondag staan de wielrenners wel stil bij de bosbranden. "Het prijzengeld van het criterium gaan we normaal gezien wegschenken aan de slachtoffers", geeft Philipsen mee.