Anthony Vanden Borre mag met Anderlecht mee op stage

Anderlecht trainde vandaag voor de eerste keer in 2020. Dat deed het in Neerpede, net voor het vertrek naar Spanje waar Anderlecht in San Pedro del Pinatar zijn winterstage afwerkt.

Het was vanmorgen al duidelijk dat de geblesseerden Pieter Gerkens, Nany Landry Dimata, Philippe Sandler en Yari Verschaeren niet mee zouden afreizen. Zij werken in Neerpede aan hun comeback.

Wie wel mee zijn naar Spanje zijn Adrien Trébel en Anthony Vanden Borre. De Fransman lijkt al een tijdje bezig aan zijn laatste maanden bij Anderlecht, maar is wel mee op stage. En Vanden Borre keerde in september terug op het oude nest. In oktober zei trainer Frank Vercauteren dat hij niets wou overhaasten met Vanden Borre, maar nu lijkt een comeback toch niet meer zo veraf.