Vercauteren: "Willen niets overhaasten met Kompany en Vanden Borre"

"Sandler en Kompany zullen niet fit zijn", begon Vercauteren zijn persconferentie daags voor de match tegen Eupen. "We kleven daar ook geen termijn op. We bekijken dat match per match." Moeten we ons stilaan ernstige zorgen maken over Kompany wou een van de journalisten weten. "Neen, zeker niet. Maar hij moet 200 procent klaar zijn voor hij weer in de groep komt. Je mag het niet forceren. We willen niet dat hij hervalt."

Maar gaat hij vanavond wel mee op afzondering voor de match? "Natuurlijk. Maar als hij andere prioriteiten heeft, zoals behandelingen, dan kan dat ook. Hij is nauw betrokken bij het project en is een deel van de ploeg."

En hoe zit het met de comeback van Anthony Vanden Borre? "Dat is een beetje hetzelfde verhaal als bij Kompany. Hij is nog niet klaar voor een aantal zaken. We willen hem rustig integreren. We moeten het risico op blessures zo laag mogelijk houden. We hebben geduld, maar de poort staat open om hem op het goeie moment te brengen."

"Hij wordt nu vooral individueel begeleid en traint met de U21. We zullen kijken of we hem in de volgende oefenmatch kunnen brengen."