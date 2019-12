Ibrahim Afellay maakt na bijna 2 jaar comeback: "Kippenvel"

Mark van Bommel was blij dat hij Afellay kon laten invallen. "Ibi heeft echt hard gewerkt, hij heeft ook zware blessures gehad. Ik heb een paar keer met hem gesproken en we weten allebei dat hij op dit moment nog niet goed genoeg is om te kunnen starten."

"Ik weet ook niet of dit zal lukken. Maar als ik hem wat speelminuten kan geven, dan doe ik dat. Het was ook niet zo dat ik hem erin bracht omdat de supporters erom vroegen, maar het paste wel helemaal in de avond."

Opvallend was dat Afellay bij zijn invalbeurt ook meteen de aanvoerdersband kreeg. "Als je niet speelt, dan probeer je op andere manieren belangrijk te zijn, zonder dat op te dringen of te forceren", zei de middenvelder daarover.