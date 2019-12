Sagan wacht "6 zware maanden" in 2020: Giro, Tour, Spelen, maar geen WK

"Het olympische parcours in Tokio ziet er heel lastig uit, maar het blijven de Spelen"

2020 wordt een kort, maar krachtig jaar voor Peter Sagan. "Mijn seizoen zit erop na de Ronde van Frankrijk en de Olympische Spelen. Het jaar duurt maar 6 maanden voor mij, maar het zullen wel 6 zware maanden worden", vertelt Sagan bij Cyclingnews.

"Ik begin in Argentinië en nadien volgen de klassiekers. Daarna kom ik in actie in de Ronde van Italië en de Ronde van Frankrijk. Het olympische parcours in Tokio ziet er heel lastig uit, maar het blijven de Spelen. Het is het proberen waard."

In een eerder interview met Cyclingnews liet de Slovaak nog weten geen fan te zijn van het olympische parcours. "Het parcours in Tokio ligt me niet", zei Sagan toen.

Sagan kondigde in oktober al aan voor het eerst deel te nemen aan de Giro. In de Tour (12 ritzeges) en Vuelta (4 ritzeges) kwam hij wel al vaker aan de start.

BORA-Teammanager Ralph Denk liet, ook in een interview met Cyclingnews, weten dat zijn Duitse spurtbom Pascal Ackermann dus niet naar de Tour zal gaan gezien Sagan er present tekent. Ackermann was afgelopen Giro erg succesvol met 2 etappezeges en de paarse puntentrui. Ook komend seizoen start hij in Italië en maakt hij zijn debuut in de Vuelta.