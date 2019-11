Conte: "Lukaku en Lautaro zijn Inter-spitsen voor de komende 10 jaar"

Inter beleeft zijn beste start van het seizoen in een eeuwigheid. Met 11 zeges na 13 speeldagen evenaart Inter het clubrecord uit het seizoen 1950-1951. Een groot aandeel in de succesvolle start van Inter is weggelegd voor de aanvallers Romelu Lukaku en Lautaro Martinez.

"Lautaro en Romelu worden elke wedstrijd beter en hebben nog veel progressiemarge", zegt Conte. "Het zijn jonge mannen van 22 en 26 jaar. Ze kunnen samen nog groeien en de spitsen van Inter zijn voor de komende 10 jaar."

Conte heeft niet alleen oog voor hun goals en assists. "Ik ben vooral tevreden over hun werk voor de ploeg en hoe goed ze druk zetten op de defensie van de tegenstander. Het is niet makkelijk om spitsen te vinden die zo hard werken zonder bal en wij hebben er 2."

Lukaku is de eerste Inter-speler sinds Stefano Nyers in 1948-1949 die 10 keer scoort in zijn eerste 13 competitiematchen voor de club. En ook zijn spitsbroeder is goed bezig: Lautaro Martinez zit met 6 competitiegoals al aan hetzelfde aantal als vorig seizoen.