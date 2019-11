Janssen: "In de voorbije Tour zag ik niet meer de Poulidor die we altijd gekend hebben"

"Het had een Hollander kunnen zijn"

"Of ik geschrokken was door het nieuws over het overlijden van Raymond Poulidor? Ik zag het een beetje aankomen", antwoordt Jan Janssen bij de collega's van NOS.

"In de voorbije Tour zag ik niet meer de Poulidor die we gekend hebben, de flamboyante man die geen enkele discussie uit de weg ging en die iedereen van antwoord kon dienen. Hij zat op een stoel, een beetje voor zich uit te staren."

"Ik zou Poulidor niet als een echte vriend omschrijven, maar onze verstandhouding was prima. Tijdens de koers waren we vijanden, maar naast de fiets was het heel gezellig."

Hoe zou Janssen de renner Poulidor typeren? "Hij kon niet sprinten en dat heeft ook een rol in zijn carrière gespeeld. Hij moest altijd alleen aankomen."

"Hij was een fenomeen in alle facetten, iemand die de koers erg goed kon lezen. Hij was loyaal en ook zuinig. Wat dat betreft had het een Hollander kunnen zijn", knipoogt Janssen.