Camavinga (16) is revelatie in Ligue 1: "Geprogrammeerd voor de top"

In Frankrijk vallen de talentvolle voetballers al enkele jaren als rijpe appels van de bomen. Van de nieuwe oogst is de 16-jarige Rennes-speler Eduardo Camavinga een van de jongens die het meest in het oog springen. "In Frankrijk zien ze hem als een fenomeen", zegt voetbalcommentator Sirik Geffray, die het Franse voetbal op de voet volgt.

Wenger: "Hij is een lust voor het oog"

Eduardo Camavinga werd geboren in Angola als zoon van Congolese ouders en verhuisde op zijn 2e naar Frankrijk. Op zijn 11e werd hij ingelijfd door Rennes, waar hij vorig seizoen de jongste debutant werd in de clubgeschiedenis. Dit seizoen is de 16-jarige middenvelder een onbetwiste titularis, maar ex-Arsenal-coach Arsène Wenger had Camavinga vorig seizoen al opgemerkt. "Ik zag hem aan het werk tegen Straatsburg en ik stond versteld toen ik vernam dat hij nog maar 16 was. Hij domineerde de wedstrijd en stak er met kop en schouders bovenuit. Ik was echt onder de indruk", vertelde Wenger onlangs aan beIN Sports. "Hij is een lust voor het oog om naar te kijken. Gewoon briljant."

"In Frankrijk zien ze Camavinga als een fenomeen"

Eduardo Camavinga wordt komende zondag 17 en heeft al 18 wedstrijden in de Ligue 1 op de teller. Ter vergelijking: Kylian Mbappé speelde voor zijn 17e 2 duels in de Ligue 1. "In Frankrijk zien ze Camavinga als een fenomeen, een toekomstige grote voetballer", weet commentator Sirik Geffray. "In het begin van het seizoen, in de wedstrijd tegen PSG, was hij de beste man op het veld. Maar eigenlijk speelt hij al een heel seizoen op een heel goed niveau. Hij stond al elke wedstrijd in de basis, toch heel straf voor een jongen van 16. Hij speelt met enorm veel maturiteit. Het is alsof hij al jaren meedraait. Het valt niet op dat hij nog maar 16 is. Van stress lijkt hij geen last te hebben." "Het wordt wel zaak om hem niet op te branden. Tot nog toe heeft hij bijna alles gevoetbald. Voorlopig lijkt hij dat probleemloos aan te kunnen. Rennes is een echte opleidingsclub - een van de beste opleidingscentra van Frankrijk - die kansen geeft aan jongeren. Zijn trainer gebruikt hem ook op de juiste manier."

Eduardo Camavinga is nu al een van de leiders op het middenveld bij Rennes.

"Een type-Seedorf"

Wat voor type voetballer is Camavinga? "Hij kan zowel op de 6 als op de 8 uit de voeten. Als 8 kan hij het verschil maken met zijn loopacties en door zijn passing, al zien kenners in hem meer een moderne nummer 6", weet Sirik Geffray. "Zijn ex-ploegmaat Gelson Fernandes, nu bij Frankfurt, omschreef Camavinga als een type-Seedorf. Een complete nummer 6 die een beetje alles kan: duels winnen, ballen recupereren, de aanval opzetten, goeie passing. Hij heeft ook een grote actieradius en zijn vista is ook echt heel goed."

"Hij lijkt geprogrammeerd voor de absolute top"