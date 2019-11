Asemani en Ketbi kapen brons weg op EK taekwondo

Gisteren zorgde Jouad Achab al voor het eerste Belgische succes op het EK Taekwondo in Bari. Onze landgenoot veroverde de derde Europese titel uit zijn carrière.

Asemani, veertiende op de wereldranking, begon haar EK met een 11-7 zege tegen de Finse Suvi Mikkonen. Ze won vervolgens haar kwartfinale tegen de Kroatische Nikita Glasnovic (0-1), maar verloor haar halve finale met 5-1 tegen de Turkse Irem Yaman. Asemani, die in Rio in 2016 5e werd, won eerder in 2016 ook al eens brons op het EK.

Ketbi, nummer dertien van de wereld, haalde het in zijn eerste twee duels met 25-6 van de Oekraïner Dmytro Govorun en met 19-9 van de Wit-Rus Ali Radwan. In de halve finales sneuvelde hij met 29-16 tegen de nummer twee van de wereld, de Brit Bradly Sinden. Voor Ketbi is het zijn eerste medaille op een groot toernooi sinds zijn zilveren plak op het WK 2015.

Er waren op het EK taekwondo geen duels voor de derde plaats. Er werden twee bronzen medailles uitgereikt.