Engels treft met Liverpool geliefde club van zijn vriendin: "Al grapjes gemaakt"

Björn Engels' vriendin Evangalitsa - geboren in Liverpool - staat dit weekend voor een lastige keuze: supporteren voor haar geliefde Reds of haar voetballende Villa-vriend steunen. "We hebben er al grapjes over gemaakt", bekent de verdediger.

"Ik denk niet dat er een probleem zou zijn, mochten wij winnen. Haar hele familie supportert voor Liverpoool, maar ik denk dat ze ook blij zouden zijn voor mij als wij een goed resultaat neerzetten."

"Mijn vriendin heeft dit seizoen al veel wedstrijden van Aston Villa bijgewoond en ze is onder de indruk, zeker van de supporters. Ze houdt van de sfeer in Villa Park en ze kijkt altijd uit naar de thuiswedstrijden. Ook al is ze fan van Liverpool, ze heeft me al gezegd dat ze zaterdag voor mij zal supporteren."