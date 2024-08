LIVE Vuelta: Voorsprong van sterke kopgroep met Van Aert, Yates en Gaudu blijft binnen de perken

Truiendragers

Ben O'Connor (Decathlon-AG2R) in de rode leiderstrui en Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) in de groene puntentrui zijn al vertrouwde gezichten op de eerste rij. Zeker onze landgenoot mogen we daar wellicht nog wel even verwachten.



Voor O'Connor en zeker voor Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) in de witte jongerentrui is het minder duidelijk of we hen na de rustdag nog in een leiderstrui zullen zien.



De jonge Italiaan verstevigde zijn eerste plaats wel lichtjes gisteren, maar de 15 seconden op Lennert Van Eetvelt zijn allerminst geruststellend. Bovendien staan ze nog met 6 binnen de anderhalve minuut in het jongerenklassement.



Primoz Roglic (Red Bull-Bora-Hansgrohe) vertoeft ook weer op de eerste startrij, en wel in de bolletjestrui. Die nam de Sloveen nipt over van Sylvain Moniquet door eerst boven te komen op slotklim Sierra de Cazorla. Hij is nu ook topfavoriet om het bergklassement binnen te slepen.