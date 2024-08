LIVE Vuelta: Bakken en braden onder de Spaanse zon, vluchtersduo verontrust de sprinters niet

Txomin Juaristi

Het Baskisch is de voertaal voorin, met naast Ibon Ruiz ook een renner van Euskaltel-Euskadi en dan weet je dat het een Bask is. Txomin Juaristi is vandaag hun vertegenwoordiger in de vlucht.



Met een 13e plaats in het eindklassement stoomde hij net als Ruiz zich in de Ronde van Burgos klaar voor zijn debuut in de Vuelta. Juaristi start er zelfs met rugnummer één bij zijn ploeg. De tijdrijder heeft één profzege op zijn 29e, een rit tegen de klok in de Ronde van Portugal vorig jaar.