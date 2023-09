Juan Sebastian Molano maakt zijn sprintdromen waar in Zaragoza

De wielergoden - en vooral de parcoursbouwer - waren de sprinters vandaag toch nog eens goedgezind in deze Vuelta.

Nadat de laatste sprint in week 1 volledig in de soep draaide, was het voor de snelle mannen lang wachten op een nieuwe kans. In een enorm zware tweede week had elke sprinter ongetwijfeld die ene etappe zonder ook maar één gecategoriseerde beklimming aangestipt.

Alles werd dan ook in het werk gesteld om de stieren in Zaragoza los te laten op de finish. We zagen nog eens een echt schoolvoorbeeld van een sprintetappe.

Al na 2 kilometer kregen Jetse Bol en Abel Balderstone de vrijheid van het peloton om publiciteit te rapen, maar een rol van betekenis zou het duo nooit spelen.

Tegen alle verwachtingen in zou Primoz Roglic dat vandaag wel doen. Aan de tussensprint op zo'n 20 kilometer van de streep raapte de Sloveen slim 4 bonificatieseconden op.

Daarna was het uitkijken naar de echte sprint. Alpecin-Deceuninck was een dag lang bezig geweest met de voorzet voor de hattrick van Kaden Groves, maar de Australiër zou de kans uiteindelijk laten liggen. Hij schoot uit zijn klikpedaal.

Weg topfavoriet, dus. Wie zou het dan wel flikken?

Het waren de mannen van UAE Team Emirates die hun snelle man uiteindelijk perfect lanceerden. Juan Sebastian Molano Benavides sloeg meteen een gaatje dat niemand nog zou dichten.

Een eerste zege voor de Colombiaan dus, die helemaal terug is na zijn zware val in het voorjaar. Morgen zijn de klassementsmannen weer aan zet.