Richard Carapaz geeft zijn Vuelta eindelijk wat kleur, dominante Remco Evenepoel komt niet in problemen

clock 17:19 17 uur 19. De rode trui, schijnbaar niet ademend, kijkt aan de finish meteen naar de gevolgen van de val. Hij lijkt het te kunnen plaatsen. In de top van de stand verandert er dus nagenoeg niets. . De rode trui, schijnbaar niet ademend, kijkt aan de finish meteen naar de gevolgen van de val. Hij lijkt het te kunnen plaatsen. In de top van de stand verandert er dus nagenoeg niets.

clock 17:18 17 uur 18. Al dansend bolt hij over de finish. Enric Mas, Primoz Roglic en Juan Ayuso klampen aan en finishen in dezelfde tijd. . Al dansend bolt hij over de finish. Enric Mas, Primoz Roglic en Juan Ayuso klampen aan en finishen in dezelfde tijd.

clock 17:18 17 uur 18. Op zijn kousenvoeten legt de rode trui er nog een laagje op. Niemand heeft zin of de benen om hem aan te vallen. . Op zijn kousenvoeten legt de rode trui er nog een laagje op. Niemand heeft zin of de benen om hem aan te vallen.

clock 17:17 17 uur 17. Remco Evenepoel heeft met zijn hoofd gekoerst en legt nu weer het redelijk versmachtende tempo op. Ook dit wordt een dagje zonder schade. Toch niet in seconden. . Remco Evenepoel heeft met zijn hoofd gekoerst en legt nu weer het redelijk versmachtende tempo op. Ook dit wordt een dagje zonder schade. Toch niet in seconden.

clock 17:16 Laatste km. Het zestal passeert de vod. Krijgen we nog een wanhoopspoging? . 17 uur 16. last km Laatste km. Het zestal passeert de vod. Krijgen we nog een wanhoopspoging?

clock 17:15 17 uur 15. Het is de rode trui himself die aangeeft hoe snel het zal gaan. Niets lijkt hem uit zijn lood te kunnen slaan. Nog anderhalve kilometer. . Het is de rode trui himself die aangeeft hoe snel het zal gaan. Niets lijkt hem uit zijn lood te kunnen slaan. Nog anderhalve kilometer.

clock 17:14 17 uur 14. Het groepje spat wel uit elkaar: Remco Evenepoel neemt over. Volgen: Carlos Rodriguez, Enric Mas, Juan Ayuso, Primoz Roglic en Miguel Angel Lopez. . Het groepje spat wel uit elkaar: Remco Evenepoel neemt over. Volgen: Carlos Rodriguez, Enric Mas, Juan Ayuso, Primoz Roglic en Miguel Angel Lopez.

clock 17:13 17 uur 13. Carlos Rodriguez loopt op de trappers, maar Remco Evenepoel hoeft zijn kont niet van zijn zadel te lichten. . Carlos Rodriguez loopt op de trappers, maar Remco Evenepoel hoeft zijn kont niet van zijn zadel te lichten.

clock 17:13 17 uur 13. Remco Evenepoel zit nog altijd goed. Aandachtig, met die trek om zijn mond. . José De Cauwer. Remco Evenepoel zit nog altijd goed. Aandachtig, met die trek om zijn mond. José De Cauwer

clock 17:12 17 uur 12. Dit terrein leent zich nog tot aanvallen bij de favorieten. Daar bepaalt Tao Geoghegan Hart nu het tempo. Remco Evenepoel oogt nog kloek. . Dit terrein leent zich nog tot aanvallen bij de favorieten. Daar bepaalt Tao Geoghegan Hart nu het tempo. Remco Evenepoel oogt nog kloek.

clock 17:12 De zoveelste ereplaats voor Wilco Kelderman in een WT-koers, weer geen zege. . 17 uur 12. De zoveelste ereplaats voor Wilco Kelderman in een WT-koers, weer geen zege.

clock 17:11 17 uur 11. Ritwinst Richard Carapaz. Zijn klassement is helemaal naar de vaantjes, maar dit is wel een zoethoudertje: Richard Carapaz wint. Wilco Kelderman is tweede. Nog 8 minuten en de favorieten rollen binnen. . Ritwinst Richard Carapaz Zijn klassement is helemaal naar de vaantjes, maar dit is wel een zoethoudertje: Richard Carapaz wint. Wilco Kelderman is tweede. Nog 8 minuten en de favorieten rollen binnen.

clock 17:10 17 uur 10. We schrijven de ritwinnaar op: Richard Carapaz. . We schrijven de ritwinnaar op: Richard Carapaz.

clock 17:09 17 uur 09. De grimas van Richard Carapaz spreekt boekdelen, maar met zijn explosiviteit heeft hij Wilco Kelderman genekt. Of was de timing te vroeg? . De grimas van Richard Carapaz spreekt boekdelen, maar met zijn explosiviteit heeft hij Wilco Kelderman genekt. Of was de timing te vroeg?

clock 17:09 Laatste km. Richard Carapaz is nog niet binnen. Hij kijkt om en ziet hoe Wilco Kelderman wat groter wordt... . 17 uur 09. last km Laatste km. Richard Carapaz is nog niet binnen. Hij kijkt om en ziet hoe Wilco Kelderman wat groter wordt...

clock 17:08 17 uur 08. Movistar heeft het tactisch - ja, echt wel - goed gespeeld met enkele jongens die zich hebben laten afzakken uit de kopgroep. Maar is de kopman sterk genoeg om aan te vallen? Neen, voorlopig niet. . Movistar heeft het tactisch - ja, echt wel - goed gespeeld met enkele jongens die zich hebben laten afzakken uit de kopgroep. Maar is de kopman sterk genoeg om aan te vallen? Neen, voorlopig niet.

clock 17:08 17 uur 08. Bij de favorieten zitten Juan Ayuso en Thymen Arensman weer in het groepje. Uit de top 10 ontbreekt Joao Almeida. . Bij de favorieten zitten Juan Ayuso en Thymen Arensman weer in het groepje. Uit de top 10 ontbreekt Joao Almeida.

clock 17:07 17 uur 07. De olympische kampioen neemt zijn guidon vanonder, Wilco Kelderman geeft zich nog niet gewonnen. Maar dit lijkt de juiste zet voor ritwinst. . De olympische kampioen neemt zijn guidon vanonder, Wilco Kelderman geeft zich nog niet gewonnen. Maar dit lijkt de juiste zet voor ritwinst.

clock 17:07 17 uur 07. Carapaz met de versnelling. Carapaz met de versnelling

clock 17:06 17 uur 06. Nog 2 kilometer. Richard Carapaz haalt zijn sloophamer boven. Elie Gesbert grimast, ook Wilco Kelderman lost. Gaat hij zijn blazoen oppoetsen? Zijn ogen spuwen vuur. . Nog 2 kilometer Richard Carapaz haalt zijn sloophamer boven. Elie Gesbert grimast, ook Wilco Kelderman lost. Gaat hij zijn blazoen oppoetsen? Zijn ogen spuwen vuur.

clock 17:05 17 uur 05. Enric Mas staakt zijn inspanning al snel. Klampen aan: Remco Evenepoel, Primoz Roglic, Miguel Angel Lopez, Carlos Rodriguez, Tao Geoghegan Hart en Ben O'Connor. Geen UAE-boys dus. . Enric Mas staakt zijn inspanning al snel. Klampen aan: Remco Evenepoel, Primoz Roglic, Miguel Angel Lopez, Carlos Rodriguez, Tao Geoghegan Hart en Ben O'Connor. Geen UAE-boys dus.

clock 17:04 17 uur 04. Mas! Enric Mas steekt het vuur aan. Remco Evenepoel geeft geen krimp, Primoz Roglic moet iets goedmaken. Carlos Rodriguez is zijn gangmaker. . Mas! Enric Mas steekt het vuur aan. Remco Evenepoel geeft geen krimp, Primoz Roglic moet iets goedmaken. Carlos Rodriguez is zijn gangmaker.

clock 17:03 17 uur 03. Niet zo fine! We hebben ons miskeken: Jay Vine kan zijn vriendjes niet volgen in de naschoolse opvang. Elie Gesbert heeft een kleine bonus op Wilco Kelderman, Richard Carapaz, Marco Brenner en Jan Polanc. . Niet zo fine! We hebben ons miskeken: Jay Vine kan zijn vriendjes niet volgen in de naschoolse opvang. Elie Gesbert heeft een kleine bonus op Wilco Kelderman, Richard Carapaz, Marco Brenner en Jan Polanc.

clock 17:02 17 uur 02. Over naar het peloton: Movistar zet de trein nu duidelijk op de rails voor Enric Mas. Zo meteen moet Alejandro Valverde de voorzet geven. . Over naar het peloton: Movistar zet de trein nu duidelijk op de rails voor Enric Mas. Zo meteen moet Alejandro Valverde de voorzet geven.

clock 17:01 17 uur 01. Marc Soler en Carl Fredrik Hagen kraken, ze blijven nog met z'n zessen over. Vooral Jan Polanc en Elie Gesbert zijn bedrijvig. Nog 4 kilometer. . Marc Soler en Carl Fredrik Hagen kraken, ze blijven nog met z'n zessen over. Vooral Jan Polanc en Elie Gesbert zijn bedrijvig. Nog 4 kilometer.

clock 17:00 17 uur . Op minder dan 5 kilometer wordt de finale dan toch geopend in de vluchtersgroep. Elie Gesbert houdt zich niet meer gedeisd, Wilco Kelderman beantwoordt speels. Jay Vine en Richard Carapaz doen dat ook, bij de rest is het harken. . Op minder dan 5 kilometer wordt de finale dan toch geopend in de vluchtersgroep. Elie Gesbert houdt zich niet meer gedeisd, Wilco Kelderman beantwoordt speels. Jay Vine en Richard Carapaz doen dat ook, bij de rest is het harken.

clock 16:59 16 uur 59. Gaan ze allemaal wachten tot de laatste 2,5 kilometer? José De Cauwer. Gaan ze allemaal wachten tot de laatste 2,5 kilometer? José De Cauwer

clock 16:58 16 uur 58. In het peloton zien we een versnelling uit het kamp van Burgos-BH. Dat zegt iets over de ondernemingsgezindheid ginds, al kan deze soldaat wel als springplank dienen voor iemand anders. . In het peloton zien we een versnelling uit het kamp van Burgos-BH. Dat zegt iets over de ondernemingsgezindheid ginds, al kan deze soldaat wel als springplank dienen voor iemand anders.

clock 16:56 16 uur 56. Nog 6 kilometer. Het is een slijtageslag op twee fronten, maar de actie blijft zeer beperkt. Hoe dan ook: de aanwezigheid van Louis Vervaeke en Ilan Van Wilder onder het spandoek van de laatste 10 kilometer is een meer dan bemoedigend signaal voor de leider. De kopgroep entert de laatste 6 kilometer. . Nog 6 kilometer Het is een slijtageslag op twee fronten, maar de actie blijft zeer beperkt. Hoe dan ook: de aanwezigheid van Louis Vervaeke en Ilan Van Wilder onder het spandoek van de laatste 10 kilometer is een meer dan bemoedigend signaal voor de leider. De kopgroep entert de laatste 6 kilometer.

clock 16:54 16 uur 54. Het vat van Chris Harper is leeg. Het is nu Louis Vervaeke die de pintjes tapt. Primoz Roglic zit met andere woorden alleen. Wanneer onderneemt hij iets? . Het vat van Chris Harper is leeg. Het is nu Louis Vervaeke die de pintjes tapt. Primoz Roglic zit met andere woorden alleen. Wanneer onderneemt hij iets?

clock 16:53 16 uur 53. In het peloton haakt zowat elke tenor nog aan, in de kopgroep tellen we nog 9 kopjes: Fabbro, Kelderman, Carapaz, Hagen, Brenner, Soler, Polanc, Vine en Gesbert. . In het peloton haakt zowat elke tenor nog aan, in de kopgroep tellen we nog 9 kopjes: Fabbro, Kelderman, Carapaz, Hagen, Brenner, Soler, Polanc, Vine en Gesbert.

clock 16:52 16 uur 52. Het intermezzo van Movistar was zeer kort. Chris Harper neemt nog eens over als laatste knecht van Primoz Roglic. . Het intermezzo van Movistar was zeer kort. Chris Harper neemt nog eens over als laatste knecht van Primoz Roglic.

clock 16:50 16 uur 50. In de kopgroep en in het peloton hebben ze nog niet aangevallen, maar de schade is wel al zeer groot. . Renaat Schotte. In de kopgroep en in het peloton hebben ze nog niet aangevallen, maar de schade is wel al zeer groot. Renaat Schotte

clock 16:48 16 uur 48. Nog 9 kilometer. We zijn halfweg deze grillige slotklim. Voorin denkt niemand aan aanvallen door het zweepje van Matteo Fabbro. Straks moet Wilco Kelderman het afmaken, maar Jay Vine, Richard Carapaz en Marc Soler liggen op de loer. . Nog 9 kilometer We zijn halfweg deze grillige slotklim. Voorin denkt niemand aan aanvallen door het zweepje van Matteo Fabbro. Straks moet Wilco Kelderman het afmaken, maar Jay Vine, Richard Carapaz en Marc Soler liggen op de loer.

clock 16:47 16 uur 47. Het peloton telt nog een man of 25 à 30. De steun van Ilan Van Wilder en Louis Vervaeke, zichtbaar op hun tandvlees, is vooral mentaal ook belangrijk. . Het peloton telt nog een man of 25 à 30. De steun van Ilan Van Wilder en Louis Vervaeke, zichtbaar op hun tandvlees, is vooral mentaal ook belangrijk.

clock 16:46 16 uur 46. Voor Movistar gaat het nog niet snel genoeg. Zij nemen over van de bijtjes. Remco Evenepoel heeft zijn shirt opengeritst. . Voor Movistar gaat het nog niet snel genoeg. Zij nemen over van de bijtjes. Remco Evenepoel heeft zijn shirt opengeritst.

clock 16:44 16 uur 44. De brommer van Rohan Dennis valt stil, Chris Harper kan zijn turbo aanzetten. Jumbo-Visma wil er iets van maken: 8'59". Enric Mas beschikt nog over 4 luitenanten. . De brommer van Rohan Dennis valt stil, Chris Harper kan zijn turbo aanzetten. Jumbo-Visma wil er iets van maken: 8'59". Enric Mas beschikt nog over 4 luitenanten.

clock 16:43 16 uur 43. De overlevers: Fabbro, Kelderman, Polanc, Soler, Carapaz, Vine, Gesbert, Hagen, Brenner, Shaw, Champoussin. . De overlevers: Fabbro, Kelderman, Polanc, Soler, Carapaz, Vine, Gesbert, Hagen, Brenner, Shaw, Champoussin.

clock 16:42 16 uur 42. Nog 11 kilometer. De kopgroep tackelt een van de moordstroken. Matteo Fabbro geselt op zijn beurt zijn gezellen van de dag. Jan Bakelants blokkeert en lost. . Nog 11 kilometer De kopgroep tackelt een van de moordstroken. Matteo Fabbro geselt op zijn beurt zijn gezellen van de dag. Jan Bakelants blokkeert en lost.

clock 16:41 16 uur 41. De rode trui zit nog in de sandwich van Louis Vervaeke en Ilan Van Wilder. Keurig van de twee klimknechten. . De rode trui zit nog in de sandwich van Louis Vervaeke en Ilan Van Wilder. Keurig van de twee klimknechten.

clock 16:40 16 uur 40. Rohan Dennis sloopt veel jongens in het peloton. Domenico Pozzovivo en Sergio Higuita weten al hoe laat het is. . Rohan Dennis sloopt veel jongens in het peloton. Domenico Pozzovivo en Sergio Higuita weten al hoe laat het is.

clock 16:38 16 uur 38. Het kersverse vaderschap inspireert Aleksej Loetsenko niet. Hij hapt naar adem en kan de kopgroep niet meer volgen. . Het kersverse vaderschap inspireert Aleksej Loetsenko niet. Hij hapt naar adem en kan de kopgroep niet meer volgen.

clock 16:37 16 uur 37. Het gaat nu al snel in het peloton! Renaat Schotte. Het gaat nu al snel in het peloton! Renaat Schotte

clock 16:36 16 uur 36. Nog 13 kilometer en de kopgroep is al nagenoeg gehalveerd. We spotten nog onder meer Kelderman, Carapaz, Vine, Bakelants, Polanc, Soler, Champoussin, Zambanini en Loetsenko. . Nog 13 kilometer en de kopgroep is al nagenoeg gehalveerd. We spotten nog onder meer Kelderman, Carapaz, Vine, Bakelants, Polanc, Soler, Champoussin, Zambanini en Loetsenko.

clock 16:35 16 uur 35. JV. In de groep der favorieten drijft Rohan Dennis het tempo op. Is Primoz Roglic iets van plan? "Ja", klinkt José De Cauwer overtuigend. . JV In de groep der favorieten drijft Rohan Dennis het tempo op. Is Primoz Roglic iets van plan? "Ja", klinkt José De Cauwer overtuigend.

clock 16:35 16 uur 35.

clock 16:33 16 uur 33. Met 4 ploegmaats in zijn buurt begint Remco Evenepoel te klimmen. Over 50 minuten is de rode trui in principe binnen. De achterstand slinkt tot 9'52". . Met 4 ploegmaats in zijn buurt begint Remco Evenepoel te klimmen. Over 50 minuten is de rode trui in principe binnen. De achterstand slinkt tot 9'52".

clock 16:31 16 uur 31. Jan Bakelants kleeft aan het wiel van Wilco Kelderman. Onze landgenoot is gretig. . Jan Bakelants kleeft aan het wiel van Wilco Kelderman. Onze landgenoot is gretig.

clock 16:30 16 uur 30. Wat moeten we denken van Wilco Kelderman en zijn potentiële jump in de stand? "Ik verwacht toch een ticketje retour de komende dagen", analyseert José De Cauwer. "Anders zou hij de voorbije dagen niet al die minuten verloren hebben." . Wat moeten we denken van Wilco Kelderman en zijn potentiële jump in de stand? "Ik verwacht toch een ticketje retour de komende dagen", analyseert José De Cauwer. "Anders zou hij de voorbije dagen niet al die minuten verloren hebben."

clock 16:28 16 uur 28. Matteo Fabbro offert zich op voor kopman Wilco Kelderman. De kopgroep versplintert logischerwijs. Ook het peloton stormt af op de witte klip: 10'18". . Matteo Fabbro offert zich op voor kopman Wilco Kelderman. De kopgroep versplintert logischerwijs. Ook het peloton stormt af op de witte klip: 10'18".

clock 16:27 16 uur 27. Remco Evenepoel moet zo meteen vooral de juiste mannen in de gaten houden. . José De Cauwer. Remco Evenepoel moet zo meteen vooral de juiste mannen in de gaten houden. José De Cauwer

clock 16:26 16 uur 26. Het tempo van Gianni Vermeersch ligt te hoog voor enkele mindere goden in dit klimwerk. Het is volkomen logisch dat mannen als Mike Teunissen nu al passen. . Het tempo van Gianni Vermeersch ligt te hoog voor enkele mindere goden in dit klimwerk. Het is volkomen logisch dat mannen als Mike Teunissen nu al passen.

clock 16:24 16 uur 24. De Alpecin-ploegmakkers van de bergkoning dicteren het tempo. Dat zal normaal niet te lang duren, want de eerste klimkilometers zullen aan de ribben kleven. . De Alpecin-ploegmakkers van de bergkoning dicteren het tempo. Dat zal normaal niet te lang duren, want de eerste klimkilometers zullen aan de ribben kleven.

clock 16:22 16 uur 22. De tussensprint net voor de voet is pour la petite histoire. De kopgroep draait op voor de Penas Blancas: ruim 19 kilometer aan 6,7 procent. . De tussensprint net voor de voet is pour la petite histoire. De kopgroep draait op voor de Penas Blancas: ruim 19 kilometer aan 6,7 procent.

clock 16:21 De gehavende bil. . 16 uur 21. De gehavende bil.

clock 16:17 16 uur 17. De camera zoomt in op de rechterflank van Remco Evenepoel. Zijn broek is gescheurd en we zien toch een flinke bloeduitstorting op zijn rechterdij. . De camera zoomt in op de rechterflank van Remco Evenepoel. Zijn broek is gescheurd en we zien toch een flinke bloeduitstorting op zijn rechterdij.

clock 16:14 Nog 27 kilometer. We tellen voorin nog 31 leiders. Louis Vervaeke laat zich afzakken en zal straks zijn ding doen op de slotklim. De achterstand van de meute: 10'30". . 16 uur 14. time difference Nog 27 kilometer We tellen voorin nog 31 leiders. Louis Vervaeke laat zich afzakken en zal straks zijn ding doen op de slotklim. De achterstand van de meute: 10'30".

clock 16:13 16 uur 13. Als deze val alles is wat Remco Evenepoel tegenkomt in deze Vuelta, dan valt het wel mee. . José De Cauwer. Als deze val alles is wat Remco Evenepoel tegenkomt in deze Vuelta, dan valt het wel mee. José De Cauwer

clock 16:13 16 uur 13.

clock 16:07 16 uur 07. Nog 31 kilometer. Over dik 10 kilometer laten we de vlakke wegen voor wat ze zijn. In het peloton blijven ze op deze eerste schooldag broederlijk samen in de klas. . Nog 31 kilometer Over dik 10 kilometer laten we de vlakke wegen voor wat ze zijn. In het peloton blijven ze op deze eerste schooldag broederlijk samen in de klas.

clock 16:03 16 uur 03. Het jeugdige snoetje van Remco Evenepoel oogt weer goed. Hij straalt opnieuw rust uit en kan straks misschien extra geprikkeld zijn. Zo'n val is lullig, maar binnen de ploeg was er ook niet echt paniek. . Het jeugdige snoetje van Remco Evenepoel oogt weer goed. Hij straalt opnieuw rust uit en kan straks misschien extra geprikkeld zijn. Zo'n val is lullig, maar binnen de ploeg was er ook niet echt paniek.

clock 16:01 16 uur 01. Toch even opschudding... José De Cauwer. Toch even opschudding... José De Cauwer

clock 16:00 16 uur . Nog 38 kilometer. De kilometers smelten razendsnel weg. Over minder dan 20 kilometer beginnen we te klimmen. Remco Evenepoel heeft dus nog even de tijd om op adem te komen en zijn pols te laten helen. Wie de beelden bekijkt, krijgt toch de indruk dat het gewoon een domme slipper is in een afdaling. De ploegmaats geven nu gas in het peloton en dat is ook nodig: Wilco Kelderman nadert tot op 2'30" van het rood. . Nog 38 kilometer De kilometers smelten razendsnel weg. Over minder dan 20 kilometer beginnen we te klimmen. Remco Evenepoel heeft dus nog even de tijd om op adem te komen en zijn pols te laten helen. Wie de beelden bekijkt, krijgt toch de indruk dat het gewoon een domme slipper is in een afdaling. De ploegmaats geven nu gas in het peloton en dat is ook nodig: Wilco Kelderman nadert tot op 2'30" van het rood.

clock 15:58 15 uur 58.

clock 15:56 15 uur 56. Remco Evenepoel monsterde de jongste minuten zijn pols, maar de averij lijkt mee te vallen. Al krijgen we daar pas op de slotklim uitsluitsel over. De val was een beetje gelijkaardig aan die van ploegmaat Julian Alaphilippe gisteren. . Remco Evenepoel monsterde de jongste minuten zijn pols, maar de averij lijkt mee te vallen. Al krijgen we daar pas op de slotklim uitsluitsel over. De val was een beetje gelijkaardig aan die van ploegmaat Julian Alaphilippe gisteren.

clock 15:55 15 uur 55. De kopgroep heeft door de valpartij van de leider nog extra minuten gekregen: 11'40". . De kopgroep heeft door de valpartij van de leider nog extra minuten gekregen: 11'40".

clock 15:54 15 uur 54. Bij de wedstrijdleiding leek Remco Evenepoel aan te geven dat hij in die bocht gehinderd werd door een motard die was gestopt. Na het gehakketak zit de leider nu weer vooraan. . Bij de wedstrijdleiding leek Remco Evenepoel aan te geven dat hij in die bocht gehinderd werd door een motard die was gestopt. Na het gehakketak zit de leider nu weer vooraan.

clock 15:52 15 uur 52. Het peloton toont clementie en wacht de rode trui op. Die komt nu weer aansluiten nadat hij toch behoorlijk lang bleef stilstaan. . Het peloton toont clementie en wacht de rode trui op. Die komt nu weer aansluiten nadat hij toch behoorlijk lang bleef stilstaan.

clock 15:50 Val Evenepoel. En plots is het bibberen: Remco Evenepoel glijdt onderuit in een afdaling. Hij zit weer op de fiets, maar dit is vervelend. . 15 uur 50. fall Val Evenepoel En plots is het bibberen: Remco Evenepoel glijdt onderuit in een afdaling. Hij zit weer op de fiets, maar dit is vervelend.

clock 15:50 15 uur 50. Remco Evenepoel schuift weg in een bocht. Remco Evenepoel schuift weg in een bocht

clock 15:48 15 uur 48. Samuele Battistella ziet het zinloze van deze solo in en geeft niet meer het volle pond. Nog even meegeven: Wilco Kelderman staat in het klassement op 14'04" en ontvangt een geschenk van 10'20". . Samuele Battistella ziet het zinloze van deze solo in en geeft niet meer het volle pond. Nog even meegeven: Wilco Kelderman staat in het klassement op 14'04" en ontvangt een geschenk van 10'20".

clock 15:44 Nog 50 kilometer. Samuele Battistella achtervolgers met Wilco Kelderman, Jay Vine, Richard Carapaz en co: 33" peloton: 10'16" . 15 uur 44. time difference Nog 50 kilometer Samuele Battistella achtervolgers met Wilco Kelderman, Jay Vine, Richard Carapaz en co: 33" peloton: 10'16"

clock 15:42 15 uur 42. Bij podiumploegen Jumbo-Visma en Movistar begint het toch een beetje te nijpen. Ze lossen Quick Step-Alpha Vinyl nog niet af, maar schuiven wel iets nadrukkelijker op in het peloton. . Bij podiumploegen Jumbo-Visma en Movistar begint het toch een beetje te nijpen. Ze lossen Quick Step-Alpha Vinyl nog niet af, maar schuiven wel iets nadrukkelijker op in het peloton.

clock 15:42 15 uur 42. Gianni Vermeersch en Lionel Taminiaux hebben het begrepen en voeren de forcing. Jay Vine won al 2 ritten in de Vuelta, maar is niet de enige ritwinnaar in een grote ronde. Die eer viel ook te beurt aan Richard Carapaz, Marc Soler, Aleksej Loetsenko, Jan Polanc, Clément Champoussin, Nelson Oliveira, Mikel Iturria, Jan Bakelants, Mike Teunissen en Jonathan Caicedo. . Gianni Vermeersch en Lionel Taminiaux hebben het begrepen en voeren de forcing. Jay Vine won al 2 ritten in de Vuelta, maar is niet de enige ritwinnaar in een grote ronde. Die eer viel ook te beurt aan Richard Carapaz, Marc Soler, Aleksej Loetsenko, Jan Polanc, Clément Champoussin, Nelson Oliveira, Mikel Iturria, Jan Bakelants, Mike Teunissen en Jonathan Caicedo.

clock 15:39 15 uur 39. We hebben door de hoge snelheid een voorsprong van een kwartier op het snelste schema. Als we deze lijn aanhouden, dan kennen we de ritwinnaar al rond 17 u. . We hebben door de hoge snelheid een voorsprong van een kwartier op het snelste schema. Als we deze lijn aanhouden, dan kennen we de ritwinnaar al rond 17 u.

clock 15:37 15 uur 37. Nog 54 kilometer . Samuele Battistella (Astana) zet zijn compagnons op 55". Daar leggen ze de druk niet echt bij Alpecin-Deceuninck. Op die manier - door mee te draaien - zetten ze Jay Vine in een zetel. . Nog 54 kilometer Samuele Battistella (Astana) zet zijn compagnons op 55". Daar leggen ze de druk niet echt bij Alpecin-Deceuninck. Op die manier - door mee te draaien - zetten ze Jay Vine in een zetel.

clock 15:33 15 uur 33. In het virtuele klassement klopt Wilco Kelderman op de deur van de top 5. Quick Step-Alpha Vinyl laat de teugels vieren. Hopen ze dat andere teams zich bedreigd voelen voor hun plaats in de top 10 en willen ze die concurrenten zo uit hun tent lokken? Of spelen ze gewoon met vuur? . In het virtuele klassement klopt Wilco Kelderman op de deur van de top 5. Quick Step-Alpha Vinyl laat de teugels vieren. Hopen ze dat andere teams zich bedreigd voelen voor hun plaats in de top 10 en willen ze die concurrenten zo uit hun tent lokken? Of spelen ze gewoon met vuur?

clock 15:33 De achterstand van het peloton is intussen al achterhaald: 9'28". 15 uur 33. De achterstand van het peloton is intussen al achterhaald: 9'28".

clock 15:29 8'10". De koplopers beseffen dat de ritzege in hun mandje zal belanden. De solo van Samuele Battistella verontrust hen ook niet meteen. De rest volgt op een halve minuut. . 15 uur 29. time difference 8'10" De koplopers beseffen dat de ritzege in hun mandje zal belanden. De solo van Samuele Battistella verontrust hen ook niet meteen. De rest volgt op een halve minuut.

clock 15:23 15 uur 23. De Italiaan van Astana rijdt hoofdschuddend rond. Wordt hij al tot de orde geroepen door zijn volgwagen? Het lijkt alsof ze voorin gewoon niet de rode loper willen uitrollen voor topfavoriet Jay Vine, die gesteund wordt door Gianni Vermeersch en Lionel Taminiaux. . De Italiaan van Astana rijdt hoofdschuddend rond. Wordt hij al tot de orde geroepen door zijn volgwagen? Het lijkt alsof ze voorin gewoon niet de rode loper willen uitrollen voor topfavoriet Jay Vine, die gesteund wordt door Gianni Vermeersch en Lionel Taminiaux.

clock 15:20 15 uur 20. Het vijftal van Quick Step-Alpha Vinyl in het peloton ontvangt geen steun: 7'41". Voorin is de cohesie zoek en op 66 kilometer van de finish begint het spelletje al. Samuele Battistella versnelt. . Het vijftal van Quick Step-Alpha Vinyl in het peloton ontvangt geen steun: 7'41". Voorin is de cohesie zoek en op 66 kilometer van de finish begint het spelletje al. Samuele Battistella versnelt.

clock 15:14 15 uur 14. Nu de chrono 7'11" aangeeft, wipt Wilco Kelderman de top 10 binnen. Al is het nog maar de vraag wat er uiteindelijk rest van die bonus op de slotklim en of de Nederlander echt nog bezig is met een klassement. In de kopgroep beseffen ze ook wel al hoe de kaarten liggen en draait de ketting niet altijd even soepel rond. . Nu de chrono 7'11" aangeeft, wipt Wilco Kelderman de top 10 binnen. Al is het nog maar de vraag wat er uiteindelijk rest van die bonus op de slotklim en of de Nederlander echt nog bezig is met een klassement. In de kopgroep beseffen ze ook wel al hoe de kaarten liggen en draait de ketting niet altijd even soepel rond.

clock 15:07 15 uur 07. Wilco Kelderman, Richard Carapaz, Jay Vine en co: ze lachen in hun vuistje. 6'45" is hun marge. Dat ziet er rooskleurig uit. . Wilco Kelderman, Richard Carapaz, Jay Vine en co: ze lachen in hun vuistje. 6'45" is hun marge. Dat ziet er rooskleurig uit.

clock 15:02 15 uur 02. In de grote groep rijdt Rémi Cavagna een ploegentijdrit in zijn eentje. De Fransman wil zijn effort zo lang mogelijk rekken en zijn ploegmaats zo in een zetel zetten. . In de grote groep rijdt Rémi Cavagna een ploegentijdrit in zijn eentje. De Fransman wil zijn effort zo lang mogelijk rekken en zijn ploegmaats zo in een zetel zetten.

clock 14:58 14 uur 58. 15.50 u. Over 50 minuten zullen Renaat Schotte en José De Cauwer deze wedstrijdsituatie analyseren. In de kopgroep is het een va-et-vient aan de volgwagens, in het peloton ligt de ketting nog altijd niet te strak: 6'27". . 15.50 u Over 50 minuten zullen Renaat Schotte en José De Cauwer deze wedstrijdsituatie analyseren. In de kopgroep is het een va-et-vient aan de volgwagens, in het peloton ligt de ketting nog altijd niet te strak: 6'27".

clock 14:55 Nog 82 kilometer: 6'09". 14 uur 55. Nog 82 kilometer: 6'09".

clock 14:54 14 uur 54. Een week geleden veroverde Remco Evenepoel de rode trui. Hij mocht gisteren voor de 6e dag op een rij het leidersshirt in ontvangst nemen, de langste Belgische Vuelta-serie sinds Ferdi Van den Haute in 1978. Bernard Hinault won die Vuelta, Van den Haute werd 6e. . Een week geleden veroverde Remco Evenepoel de rode trui. Hij mocht gisteren voor de 6e dag op een rij het leidersshirt in ontvangst nemen, de langste Belgische Vuelta-serie sinds Ferdi Van den Haute in 1978. Bernard Hinault won die Vuelta, Van den Haute werd 6e.

clock 14:51 14 uur 51. Jay Vine? Die voelt zich nog steeds fine. . Een grapje van ploegleider Michel Cornelisse bij Eurosport. Jay Vine? Die voelt zich nog steeds fine. Een grapje van ploegleider Michel Cornelisse bij Eurosport

clock 14:47 14 uur 47. Remco Evenepoel gaf het al aan bij de start: de kopgroep mag van de rode trui strijden voor de zege. Blijkbaar ziet hij ook geen graten in de compositie van de leidersbende. Hun voorsprong groeit aan tot 5'43". . Remco Evenepoel gaf het al aan bij de start: de kopgroep mag van de rode trui strijden voor de zege. Blijkbaar ziet hij ook geen graten in de compositie van de leidersbende. Hun voorsprong groeit aan tot 5'43".

clock 14:40 Gemiddelde na 2 uur. Het zwaartepunt ligt in het laatste uur met de slotklim van bijna 20 kilometer, maar de malse aanloop wordt absoluut niet met een toeristentempo afgewerkt. Het gemiddelde na 2 uur? 47,4 km/u. . 14 uur 40. average speed Gemiddelde na 2 uur Het zwaartepunt ligt in het laatste uur met de slotklim van bijna 20 kilometer, maar de malse aanloop wordt absoluut niet met een toeristentempo afgewerkt. Het gemiddelde na 2 uur? 47,4 km/u.

clock 14:36 De leiband wordt losgelaten: 4'18". 14 uur 36. De leiband wordt losgelaten: 4'18".

clock 14:30 14 uur 30. Terwijl Jan Bakelants stilstaat met een lekke band, formuleert de ardoisier een nieuwe update: 3'42". . Terwijl Jan Bakelants stilstaat met een lekke band, formuleert de ardoisier een nieuwe update: 3'42".

clock 14:29 14 uur 29. Een nieuwtje in de marge: Richie Porte begint zondag aan de laatste koers uit zijn carrière. De 37-jarige Australiër van Ineos Grenadiers heeft de Tour of Britain als uitwuifwedstrijd gekozen. Willunga Hill, de traditionele scherprechter in de Tour Down Under en jarenlange speeltuin van Porte, huilt mee. . Een nieuwtje in de marge: Richie Porte begint zondag aan de laatste koers uit zijn carrière. De 37-jarige Australiër van Ineos Grenadiers heeft de Tour of Britain als uitwuifwedstrijd gekozen. Willunga Hill, de traditionele scherprechter in de Tour Down Under en jarenlange speeltuin van Porte, huilt mee.

clock 14:24 14 uur 24. Nabij Malaga kiest de kopgroep voor een passage door het binnenland. In Marbella huppelen we straks weer langs de kustlijn. . Nabij Malaga kiest de kopgroep voor een passage door het binnenland. In Marbella huppelen we straks weer langs de kustlijn.

clock 14:23 14 uur 23. Onze noorderburen branden een kaars voor Wilco Kelderman (31). De Nederlander werd 3e in de Giro (2020), 4e in de Vuelta (2017) en 5e in de Tour (2021). Maar winnen is o zo moeilijk. Kelderman, volgend jaar Jumbo-Visma, grossiert in de ereplaatsen, maar wacht al sinds zijn tijdrittitel van 2015 op een nieuwe zege. In de WorldTour kon hij nog geen champagne laten knallen. . Onze noorderburen branden een kaars voor Wilco Kelderman (31). De Nederlander werd 3e in de Giro (2020), 4e in de Vuelta (2017) en 5e in de Tour (2021). Maar winnen is o zo moeilijk. Kelderman, volgend jaar Jumbo-Visma, grossiert in de ereplaatsen, maar wacht al sinds zijn tijdrittitel van 2015 op een nieuwe zege. In de WorldTour kon hij nog geen champagne laten knallen.

clock 14:17 14 uur 17. Kaden Groves: "Ik wil volgend jaar nog meer stappen zetten". Kaden Groves: "Ik wil volgend jaar nog meer stappen zetten"

clock 14:16 14 uur 16. Waarom ik voor Alpecin-Deceuninck heb gekozen? Ze zijn een van de beste sprintteams. . Kaden Groves (Bike-Exchange). Waarom ik voor Alpecin-Deceuninck heb gekozen? Ze zijn een van de beste sprintteams. Kaden Groves (Bike-Exchange)

clock 14:14 3'15". Het oordeel van Quick Step-Alpha Vinyl is duidelijk: 3'15" is zowat de maximale voorgift die ze het erg ruime pakket gunnen. Je zou je kunnen afvragen of de aanwezigheid van Louis Vervaeke zinvol is, maar de knecht kan zich laten meeglijden en kan straks dieper op de slotklim nog een rol van betekenis spelen. . 14 uur 14. time difference 3'15" Het oordeel van Quick Step-Alpha Vinyl is duidelijk: 3'15" is zowat de maximale voorgift die ze het erg ruime pakket gunnen. Je zou je kunnen afvragen of de aanwezigheid van Louis Vervaeke zinvol is, maar de knecht kan zich laten meeglijden en kan straks dieper op de slotklim nog een rol van betekenis spelen.

clock 14:08 14 uur 08. Het is best verrassend dat Luis Angel Maté (Euskaltel) niet in de kopgroep zit. De 38-jarige Spanjaard is een man van de streek en fietst met een bijzonder doel rond in deze Vuelta. Voor elke aanvalskilometer zal hij een boom planten. Dat doet hij na de verwoestende bosbranden van vorig jaar in deze regio. . Het is best verrassend dat Luis Angel Maté (Euskaltel) niet in de kopgroep zit. De 38-jarige Spanjaard is een man van de streek en fietst met een bijzonder doel rond in deze Vuelta. Voor elke aanvalskilometer zal hij een boom planten. Dat doet hij na de verwoestende bosbranden van vorig jaar in deze regio.

clock 14:07 14 uur 07. Mocht Remco Evenepoel nog informatie willen inwinnen over de slotklim en mochten Thibaut Pinot en Alejandro Valverde niet te loslippig zijn: ook veteranen Domenico Pozzovivo (13e) en Vincenzo Nibali (16e) reden hier 9 jaar geleden al rond. . Mocht Remco Evenepoel nog informatie willen inwinnen over de slotklim en mochten Thibaut Pinot en Alejandro Valverde niet te loslippig zijn: ook veteranen Domenico Pozzovivo (13e) en Vincenzo Nibali (16e) reden hier 9 jaar geleden al rond.

clock 13:59 13 uur 59. Hebben de 32 vluchters hun maximale bonus al bereikt? Bij 3'07" houdt de schommel nu toch duidelijk halt. . Hebben de 32 vluchters hun maximale bonus al bereikt? Bij 3'07" houdt de schommel nu toch duidelijk halt.

clock 13:55 13 uur 55. Vine voor nummer 3? Als de kopgroep het uitzingt tot de finish, dan is het logisch dat er naar meesterklimmers als Richard Carapaz en Wilco Kelderman gekeken wordt. Maar als de logica van de vorige bergritten gerespecteerd wordt, dan is Jay Vine ontegensprekelijk de topfavoriet. Kan de bergkoning - gesteund door Gianni Vermeersch en Lionel Taminiaux - voor een 3e dagzege gaan? . Vine voor nummer 3? Als de kopgroep het uitzingt tot de finish, dan is het logisch dat er naar meesterklimmers als Richard Carapaz en Wilco Kelderman gekeken wordt. Maar als de logica van de vorige bergritten gerespecteerd wordt, dan is Jay Vine ontegensprekelijk de topfavoriet. Kan de bergkoning - gesteund door Gianni Vermeersch en Lionel Taminiaux - voor een 3e dagzege gaan?

clock 13:52 13 uur 52. De 32 leiders bevinden zich op 131 kilometer van de finish. Langs de Costa del Sol wast hun voorsprong nog wat aan tot 3'00". . De 32 leiders bevinden zich op 131 kilometer van de finish. Langs de Costa del Sol wast hun voorsprong nog wat aan tot 3'00".

clock 13:49 13 uur 49. Robert Gesink: "Primoz Roglic wordt steeds beter, hopelijk komen we in de buurt van Remco Evenepoel". Robert Gesink: "Primoz Roglic wordt steeds beter, hopelijk komen we in de buurt van Remco Evenepoel"

clock 13:49 13 uur 49. Remco Evenepoel steekt er met kop en schouders bovenuit, maar in een grote ronde moet je 3 weken constant blijven. . Robert Gesink (Jumbo-Visma). Remco Evenepoel steekt er met kop en schouders bovenuit, maar in een grote ronde moet je 3 weken constant blijven. Robert Gesink (Jumbo-Visma)

clock 13:48 13 uur 48. De naaste concurrenten van Remco Evenepoel hebben pionnen aan boord. Enric Mas rekent op de briefing van Nelson Oliveira en José Rojas, Primoz Roglic wordt geïnformeerd door Mike Teunissen, Carlos Rodriguez krijgt tips van Richard Carapaz en het UAE-duo Juan Ayuso-Joao Almeida beschikt over 3 handlangers voorin. Sommigen zullen hun eigen kans (mogen) gaan, anderen kunnen hun kopman straks misschien nog helpen. Weliswaar niet tijdens een vallei of op een andere col, want die hebben we in deze etappe niet. . De naaste concurrenten van Remco Evenepoel hebben pionnen aan boord. Enric Mas rekent op de briefing van Nelson Oliveira en José Rojas, Primoz Roglic wordt geïnformeerd door Mike Teunissen, Carlos Rodriguez krijgt tips van Richard Carapaz en het UAE-duo Juan Ayuso-Joao Almeida beschikt over 3 handlangers voorin. Sommigen zullen hun eigen kans (mogen) gaan, anderen kunnen hun kopman straks misschien nog helpen. Weliswaar niet tijdens een vallei of op een andere col, want die hebben we in deze etappe niet.

clock 13:42 13 uur 42. Het is nu uitkijken hoe Quick Step-Alpha Vinyl zich gedraagt. Wilco Kelderman (14'04"), Jan Polanc (15'13"), Richard Carapaz (19'26") en Jay Vine (22'12") zijn op papier geen bedreiging (meer), maar je weet maar nooit wat een geschenk van enkele minuten met hun benen doet. . Het is nu uitkijken hoe Quick Step-Alpha Vinyl zich gedraagt. Wilco Kelderman (14'04"), Jan Polanc (15'13"), Richard Carapaz (19'26") en Jay Vine (22'12") zijn op papier geen bedreiging (meer), maar je weet maar nooit wat een geschenk van enkele minuten met hun benen doet.

clock 13:39 13 uur 39. Na een razendsnel openingsuur - 47,3 km - lijkt de cocktail af te smaken. De kloof overschrijdt de symbolische kaap van 1 minuut. . Na een razendsnel openingsuur - 47,3 km - lijkt de cocktail af te smaken. De kloof overschrijdt de symbolische kaap van 1 minuut.

clock 13:36 33". De leider heeft met Louis Vervaeke een waakhond aan boord, maar het peloton weigert te plooien. Al komen ze geen meter dichter. Integendeel: 33". . 13 uur 36. time difference 33" De leider heeft met Louis Vervaeke een waakhond aan boord, maar het peloton weigert te plooien. Al komen ze geen meter dichter. Integendeel: 33".

clock 13:34 13 uur 34. 32 leiders. Jumbo-Visma: Teunissen AG2R Citroën: Champoussin Astana-Qazaqstan: Battistella, Loetsenko Bahrain Victorious: Zambanini Bora-Hansgrohe: Fabbro, Kelderman EF-EasyPost: Caicedo, Shaw Ineos Grenadiers: Carapaz Intermarché-Wanty-Gobert: Bakelants Israel-Premier Tech: Bevin, Goldstein, Hagen Movistar: Oliveira, Rojas Quick Step-Alpha Vinyl: Vervaeke BikeExchange: Craddock DSM: Brenner, Hvideberg Trek-Segafredo: Tiberi UAE: Soler, Oliveira, Polanc Alpecin-Deceuninck: Taminiaux, Vermeersch, Vine Burgos-BH: Diaz Gallego Euskaltel-Euskadi: Canal, Iturria Arkea-Samsic: Gesbert, Owsian . 32 leiders Jumbo-Visma: Teunissen

clock 13:30 13 uur 30. Quick Step-Alpha Vinyl vertrouwt het zaakje niet en sleurt. Ze worden gesteund door Groupama-FDJ: 20". . Quick Step-Alpha Vinyl vertrouwt het zaakje niet en sleurt. Ze worden gesteund door Groupama-FDJ: 20".

clock 13:30 13 uur 30. Het zal langer dan het eerste uur duren voor de kopgroep gevormd is. . Thibaut Pinot (Groupama-FDJ). Het zal langer dan het eerste uur duren voor de kopgroep gevormd is. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ)

clock 13:27 13 uur 27. Nog meer aanvallers in de eerste "waaier": Wilco Kelderman, Jan Polanc, Richard Carapaz, Jay Vine, Jan Bakelants, Nelson Oliveira, Marc Soler, Edoardo Zambanini, Carl Fredrik Hagen, Matteo Fabbro, Samuele Battistella, Louis Vervaeke, Aleksej Loetsenko, Gianni Vermeersch, Mike Teunisssen, Lionel Taminiaux. . Nog meer aanvallers in de eerste "waaier": Wilco Kelderman, Jan Polanc, Richard Carapaz, Jay Vine, Jan Bakelants, Nelson Oliveira, Marc Soler, Edoardo Zambanini, Carl Fredrik Hagen, Matteo Fabbro, Samuele Battistella, Louis Vervaeke, Aleksej Loetsenko, Gianni Vermeersch, Mike Teunisssen, Lionel Taminiaux.

clock 13:26 13 uur 26. De grote groep wordt op 25 seconden gemeld, maar dit is toch een interessante situatie. Wilco Kelderman is de beste klassementsman op 14'04". . De grote groep wordt op 25 seconden gemeld, maar dit is toch een interessante situatie. Wilco Kelderman is de beste klassementsman op 14'04".

clock 13:25 13 uur 25. De klokken luiden? Een dertigtal (!) renners schudt aan de boom. De eerste namen: Wilco Kelderman, Richard Carapaz, Jay Vine, Marc Soler, Louis Vervaeke, Aleksej Loetsenko, ... . De klokken luiden? Een dertigtal (!) renners schudt aan de boom. De eerste namen: Wilco Kelderman, Richard Carapaz, Jay Vine, Marc Soler, Louis Vervaeke, Aleksej Loetsenko, ...

clock 13:24 13 uur 24.

clock 13:17 13 uur 17. De toeschouwers bij kilometerpaal 30 spotten nog steeds een gegroepeerd peloton. Rein Taaramäe had "een gevecht van 100 kilometer" voorspeld. "De start is gewoon niet lastig genoeg", argumenteerde de Est. "En de wegen zijn breed. Op smallere wegen kan de ploeg van de leider de weg afzetten, maar hier dus niet." . De toeschouwers bij kilometerpaal 30 spotten nog steeds een gegroepeerd peloton. Rein Taaramäe had "een gevecht van 100 kilometer" voorspeld. "De start is gewoon niet lastig genoeg", argumenteerde de Est. "En de wegen zijn breed. Op smallere wegen kan de ploeg van de leider de weg afzetten, maar hier dus niet."

clock 13:12 13 uur 12. Jan Bakelants: "Vluchters zullen vrij grote voorsprong nodig hebben aan de voet". Jan Bakelants: "Vluchters zullen vrij grote voorsprong nodig hebben aan de voet"

clock 13:10 13 uur 10. Nog 166 kilometer. Een saai voorprogramma richting de slotklim wordt het op deze manier niet. Ook de Colombiaans-Italiaanse entente draait in de soep. . Nog 166 kilometer Een saai voorprogramma richting de slotklim wordt het op deze manier niet. Ook de Colombiaans-Italiaanse entente draait in de soep.

clock 13:05 13 uur 05. De Colombiaanse kampioen heeft al een achterstand van 13'36", maar het peloton aarzelt nog altijd. 18" is de bonus van Sergio Higuita en Alessandro De Marchi. . De Colombiaanse kampioen heeft al een achterstand van 13'36", maar het peloton aarzelt nog altijd. 18" is de bonus van Sergio Higuita en Alessandro De Marchi.

clock 13:02 13 uur 02. Heel wat geslagenen in het klassement steken hun neus aan het venster. Ook Sergio Higuita komt eens piepen. Met Alessandro De Marchi heeft hij een expert in dit vak in zijn wiel. . Heel wat geslagenen in het klassement steken hun neus aan het venster. Ook Sergio Higuita komt eens piepen. Met Alessandro De Marchi heeft hij een expert in dit vak in zijn wiel.

clock 12:55 12 uur 55. Ik had in het begin van deze Vuelta maagproblemen en dat draag je in een grote ronde mee, maar het is de bedoeling om vanaf vandaag weer mee te springen. . Thomas De Gendt (Lotto-Soudal). Ik had in het begin van deze Vuelta maagproblemen en dat draag je in een grote ronde mee, maar het is de bedoeling om vanaf vandaag weer mee te springen. Thomas De Gendt (Lotto-Soudal)

clock 12:55 12 uur 55. De kilometers vliegen er snel af, maar vruchtbare pogingen hebben we de jongste minuten niet meer gezien. Ze blijven wel erg bedrijvig in het peloton. . De kilometers vliegen er snel af, maar vruchtbare pogingen hebben we de jongste minuten niet meer gezien. Ze blijven wel erg bedrijvig in het peloton.

clock 12:48 12 uur 48. De bergkoning en zijn 3 kompanen worden nu definitief teruggefloten. Dat boek klappen we dicht. . De bergkoning en zijn 3 kompanen worden nu definitief teruggefloten. Dat boek klappen we dicht.

clock 12:46 12 uur 46. Het kwartet - met ook nog Fedorov - ontvangt nog geen toestemming van het peloton. De kloof blijft beperkt tot slechts 15 seconden. Door de hoge snelheid heeft Carlos Rodriguez amper tijd om te genieten van de passage door zijn geboortedorp Almunecar. . Het kwartet - met ook nog Fedorov - ontvangt nog geen toestemming van het peloton. De kloof blijft beperkt tot slechts 15 seconden. Door de hoge snelheid heeft Carlos Rodriguez amper tijd om te genieten van de passage door zijn geboortedorp Almunecar.

clock 12:44 12 uur 44. Remco Evenepoel: "Geen selectieve aanloop? 170 kilometer is genoeg om op te warmen". Remco Evenepoel: "Geen selectieve aanloop? 170 kilometer is genoeg om op te warmen"

clock 12:43 12 uur 43. Er wordt stevig van jetje gegeven. Een pakketje met onder meer Jay Vine, Richard Carapaz en Mark Padoen kiest het ruime sop. In het peloton worden al scheuren gemeld. . Er wordt stevig van jetje gegeven. Een pakketje met onder meer Jay Vine, Richard Carapaz en Mark Padoen kiest het ruime sop. In het peloton worden al scheuren gemeld.

clock 12:33 12 uur 33. De eerste wedstrijdwagen heeft het gaspedaal ingedrukt. De 147 renners kunnen dat nu ook doen. Wie gaat in op het aanbod van Remco Evenepoel? . De eerste wedstrijdwagen heeft het gaspedaal ingedrukt. De 147 renners kunnen dat nu ook doen. Wie gaat in op het aanbod van Remco Evenepoel?

clock 12:26 12 uur 26. De leider heeft de Vlaamse media nog kort toegesproken. "Van mij mag de ontsnapping voorop blijven. Dat zou het meest gunstige scenario zijn", verklapte Remco Evenepoel. "Er wordt tegenwind voorspeld op de slotklim, het tempo zal dus iets trager zijn. De aanloop is vrij makkelijk en daarna is het 20 kilometer focussen." . De leider heeft de Vlaamse media nog kort toegesproken. "Van mij mag de ontsnapping voorop blijven. Dat zou het meest gunstige scenario zijn", verklapte Remco Evenepoel. "Er wordt tegenwind voorspeld op de slotklim, het tempo zal dus iets trager zijn. De aanloop is vrij makkelijk en daarna is het 20 kilometer focussen."

clock 12:23 We worden toch nog in snelheid gepakt. Bij Callum Scotson zou het evenwel niet om corona gaan. . 12 uur 23. We worden toch nog in snelheid gepakt. Bij Callum Scotson zou het evenwel niet om corona gaan.

clock 12:17 12 uur 17. Ik zal me niet kapotrijden om mee te gaan. Als Primoz Roglic er nog iets van wil maken, dan moet het vandaag tussen de grote mannen gaan. . Jan Bakelants (Intermarché-Wanty-Gobert). Ik zal me niet kapotrijden om mee te gaan. Als Primoz Roglic er nog iets van wil maken, dan moet het vandaag tussen de grote mannen gaan. Jan Bakelants (Intermarché-Wanty-Gobert)

clock 12:15 12 uur 15. Als onze boekhouding klopt, telt het peloton nog 148 renners. Zij beginnen nu aan de geneutraliseerde zone van zo'n 5 kilometer. . Als onze boekhouding klopt, telt het peloton nog 148 renners. Zij beginnen nu aan de geneutraliseerde zone van zo'n 5 kilometer.

clock 12:15 12 uur 15 match begonnen start time Start



clock 11:58 11 uur 58. wielrennen De vloek van de regenboogtrui? Een overzicht van het pechjaar van Julian Alaphilippe

clock 11:42 11 uur 42. Niemand kan 3 weken altijd hetzelfde niveau aanhouden. Dus dat is niet erg. Nu gaat voorlopig alles goed, hebben we de controle. En als Remco z'n niveau kan houden, dan ziet het er goed uit. Koen Pelgrim (coach Remco Evenepoel). Niemand kan 3 weken altijd hetzelfde niveau aanhouden. Dus dat is niet erg. Nu gaat voorlopig alles goed, hebben we de controle. En als Remco z'n niveau kan houden, dan ziet het er goed uit. Koen Pelgrim (coach Remco Evenepoel)

clock 11:42 11 uur 42. 4 of 6 zware uitdagingen? Koen Pelgrim, de coach van Remco Evenepoel, probeert "optimistisch" te blijven en gaat uit van 4 zware etappes in het vervolg van deze Vuelta. "Na vandaag heb je het weekend met twee aankomsten bergop. Op zaterdag wacht de finish naar Sierra de la Pandera (8,6 km aan 7,6%). Het is een steile en onregelmatige klim, maar niet zo heel lang, dus het lijkt me dat daar niet echt grote verschillen kunnen gemaakt worden." "De aankomst van zondag in de Sierra Nevada (19,4 km aan 8%) is dan weer andere koek. Die klim is heel steil in het begin en dat is lastig, zeker in combinatie met het feit dat je daarna nog zo lang bergop moet rijden. Als er vroeg wordt aangevallen, kunnen daar grote verschillen gemaakt worden, maar als het na het steile stuk niet te veel uit elkaar ligt, lijkt het me moeilijk om nog ver weg te rijden." "In week drie heb je in het begin nog twee aankomsten bergop (de ritten op woensdag en donderdag) en vervolgens de zaterdagetappe in de buurt van Madrid met de laatste finish bergop, maar dan gaat het wel de hele dag op en af. Mogelijk is dit nog een gevaarlijke rit, die twee andere etappes beschouw ik als iets minder gevaarlijk. Op die manier kom ik aan 4 zware uitdagingen waar je verschillen zal zien, maar je kan er dus ook 6 tellen." . 4 of 6 zware uitdagingen? Koen Pelgrim, de coach van Remco Evenepoel, probeert "optimistisch" te blijven en gaat uit van 4 zware etappes in het vervolg van deze Vuelta. "Na vandaag heb je het weekend met twee aankomsten bergop. Op zaterdag wacht de finish naar Sierra de la Pandera (8,6 km aan 7,6%). Het is een steile en onregelmatige klim, maar niet zo heel lang, dus het lijkt me dat daar niet echt grote verschillen kunnen gemaakt worden." "De aankomst van zondag in de Sierra Nevada (19,4 km aan 8%) is dan weer andere koek. Die klim is heel steil in het begin en dat is lastig, zeker in combinatie met het feit dat je daarna nog zo lang bergop moet rijden. Als er vroeg wordt aangevallen, kunnen daar grote verschillen gemaakt worden, maar als het na het steile stuk niet te veel uit elkaar ligt, lijkt het me moeilijk om nog ver weg te rijden." "In week drie heb je in het begin nog twee aankomsten bergop (de ritten op woensdag en donderdag) en vervolgens de zaterdagetappe in de buurt van Madrid met de laatste finish bergop, maar dan gaat het wel de hele dag op en af. Mogelijk is dit nog een gevaarlijke rit, die twee andere etappes beschouw ik als iets minder gevaarlijk. Op die manier kom ik aan 4 zware uitdagingen waar je verschillen zal zien, maar je kan er dus ook 6 tellen."

clock 11:33 Coronaleed. Het lijstje met coronapatiënten in deze Vuelta groeit zienderogen. Een uur voor de start noteren we alleszins al de opgave van Boy van Poppel (Intermarché-Wanty-Gobert) en Santiago Buitrago (Bahrain Victorious). . 11 uur 33. give up Coronaleed Het lijstje met coronapatiënten in deze Vuelta groeit zienderogen. Een uur voor de start noteren we alleszins al de opgave van Boy van Poppel (Intermarché-Wanty-Gobert) en Santiago Buitrago (Bahrain Victorious).

clock 10:43 10 uur 43. De slotklim is een beest van net geen 20 kilometer aan 6,7 procent. Vanop het strand tuurt het voorwiel meteen richting de hemel, want de eerste kilometers kruipen sowieso in de kleren door de zware stijgingspercentages. Daarna wordt de klim iets stabieler, maar het einde is weer hels. Het is op de Sierra Nevada van zondag na de langste slotklim in deze Vuelta en vooral de lengte van de inspanning zal de lichamen geselen. Reken op een klautertocht van om en bij de 50 minuten. . De slotklim is een beest van net geen 20 kilometer aan 6,7 procent. Vanop het strand tuurt het voorwiel meteen richting de hemel, want de eerste kilometers kruipen sowieso in de kleren door de zware stijgingspercentages. Daarna wordt de klim iets stabieler, maar het einde is weer hels. Het is op de Sierra Nevada van zondag na de langste slotklim in deze Vuelta en vooral de lengte van de inspanning zal de lichamen geselen. Reken op een klautertocht van om en bij de 50 minuten.

clock 10:34 10 uur 34. Vandaag staat alles in het teken van de Penas Blancas. In deze regio ligt er nog veel meer lekkers, maar de organisatie kiest dus voor een lange en weinig prikkelende aanhef richting de climax van 1e categorie. Langs de Costa del Sol tikken we onder meer Malaga en Marbella aan en op de Penas Blancas heb je volgens de locals een geweldig uitzicht, al zullen de renners dus niet kunnen genieten van de geuren van onder meer Afrika en de Sierra Nevada die je op de top kunt waarnemen. . Vandaag staat alles in het teken van de Penas Blancas. In deze regio ligt er nog veel meer lekkers, maar de organisatie kiest dus voor een lange en weinig prikkelende aanhef richting de climax van 1e categorie. Langs de Costa del Sol tikken we onder meer Malaga en Marbella aan en op de Penas Blancas heb je volgens de locals een geweldig uitzicht, al zullen de renners dus niet kunnen genieten van de geuren van onder meer Afrika en de Sierra Nevada die je op de top kunt waarnemen.

clock 10:31 10 uur 31. Leopold König won op deze klim in de Vuelta van 2013, maar de finish ligt nu bijna 5 kilometer hoger. . parcoursbouwer Fernando Escartin. Leopold König won op deze klim in de Vuelta van 2013, maar de finish ligt nu bijna 5 kilometer hoger. parcoursbouwer Fernando Escartin

clock 08:10 08 uur 10. Klimmers aan zet. Na een tijdrit en een vlakke etappe zijn de klimmers opnieuw aan zet in de Vuelta. De aanloop van de 12e etappe is nog relatief rustig, maar op het einde wacht de Peñas Blancas, een klim van 19 kilometer aan gemiddeld 6,7 procent. Met zijn klimcapaciteiten is leider Remco Evenepoel zeker een kanshebber op een tweede ritzege, maar heeft hij wel interesse? Krachten sparen en geen schade oplopen lijken nu zijn prioriteiten. . Klimmers aan zet Na een tijdrit en een vlakke etappe zijn de klimmers opnieuw aan zet in de Vuelta. De aanloop van de 12e etappe is nog relatief rustig, maar op het einde wacht de Peñas Blancas, een klim van 19 kilometer aan gemiddeld 6,7 procent.



Met zijn klimcapaciteiten is leider Remco Evenepoel zeker een kanshebber op een tweede ritzege, maar heeft hij wel interesse? Krachten sparen en geen schade oplopen lijken nu zijn prioriteiten.