Caruso zegeviert solo, Roglic verstevigt leiding, Bernal lost in razende bergrit

De Italiaan Damiano Caruso (Bahrain-Victorious) heeft na een indrukwekkende solo de zwaarste bergrit tot nu in de Vuelta gewonnen. Hij was de enige overblijver van een vroege vlucht. Op de Alto de Velefique, buiten categorie, klopte leider Primoz Roglic Enric Mas in een spurtje om de 2e plaats. Egan Bernal moest op de slotklim lossen.

VIDEO: Herbeleef het slot van rit 9

Rit 9 in een notendop

Winnaar van de dag: Damiano Caruso bracht een monsterlijke vlucht tot een goed einde. Naast een prachtige ritzege griste hij en passant ook nog de bolletjestrui mee. Een geweldige werkdag voor de Italiaan.



Damiano Caruso bracht een monsterlijke vlucht tot een goed einde. Naast een prachtige ritzege griste hij en passant ook nog de bolletjestrui mee. Een geweldige werkdag voor de Italiaan. Verliezer van de dag: Het spierballengerol van Ineos op de Alto Collado Venta Luisa had niet het beoogde resultaat. Yates dynamiteerde vooral zichzelf en ook Bernal verloor kostbare tijd.



Het spierballengerol van Ineos op de Alto Collado Venta Luisa had niet het beoogde resultaat. Yates dynamiteerde vooral zichzelf en ook Bernal verloor kostbare tijd. Morgen: Rustdag! De renners kunnen even uitpuffen in Almeria. Dinsdag staat er een heuvelachtige rit op het programma, met de Puerto de Almachar als scherprechter in de absolute finale.



Peloton raast in rotvaart naar beklimmingen

Met de rustdag in het vooruitzicht had zowat het hele peloton blijkbaar zin om nog eens flink op de pedalen te stampen. In het eerste wedstrijduur werd iets meer dan 50 km afgelegd. Ontsnappingspogingen waren met die waanzinnige vaart ten dode opgeschreven. Dat mochten onder anderen onze landgenoten Vermeersch en Moniquet ondervinden. Pas op de eerste klim van de dag, de Alto de Cuatro Vientos, sloeg Poels het peloton aan stukken met een versnelling. In verschillende schuifjes kwamen tien anderen aansluiten. Met Bardet en Majka zat er schoon volk bij, maar het was Caruso die zich de spits van het elftal toonde. Op de flanken van de bijna eindeloze Alto Collado Venta Luisa nam hij afscheid van de andere vluchters. De kopgroep versplinterde en in het peloton vond Ineos het moment opportuun om tempo te maken. De Grenadiers hielden Caruso enigszins binnen schot, maar leken zelf niet te weten waar ze mee bezig waren. Op de derde klim, een tussendoortje, mocht Jumbo-Visma overnemen. De ploeg van leider Roglic hield er een rustiger tempo op na.

Caruso werkt af, Roglic verstevigt rode trui

Ondertussen bleef Caruso door het dorre landschap van de Tabernaswoestijn stuiven. In het ruige decor van de spaghettiwestern galoppeerde de Italiaanse outlaw steeds verder weg van de rest. Bardet en Majka werden weggeblazen en de favorieten hingen op ruim vijf minuten. De slotklim werd het strijdtoneel van de favorieten. Yates opende het vuur met een hevige demarrage, maar die droeg niet erg ver. Zowat alle mannen voor het klassement kwamen opnieuw in zijn zog. Vooral rode trui Roglic maakte indruk, de Sloveen reed in een wip weer naast Yates. Die was niet ontmoedigd en probeerde het nog een keer. Die tweede versnelling ontplofte in zijn gezicht. Roglic en een beresterke Mas counterden gevat en bleken de sterkste klassementsmannen in deze Vuelta. De twee strandden echter op ruim een minuut van de ontketende Caruso, die na ritwinst én een tweede plek in de Giro een nieuw hoogtepunt bereikte in zijn gezegende jaar 2021.

Caruso: "Ongelofelijk wat ik gedaan heb"

Caruso reed een solo van 71 km. "71 km is ver", vertelde hij tevreden. "Ik besloot om in de aanval te gaan, omdat ik hoorde dat Ineos Grenadiers een hoog tempo was beginnen te rijden in de achtervolging."



"Voordat ze me pakten, wilde ik toch iets proberen, maar ik had niet verwacht dat de kloof daarna opnieuw groter zou worden en ik voorop zou blijven."



"Ongelooflijk wat ik vandaag voor elkaar heb gebracht. Die slotklim was zo lang. Ik probeerde de hele tijd de focus te houden op mijn eigen tempo. Alleen in de laatste 2 kilometer realiseerde ik mij dat ik kon winnen. Het gevoel was geweldig. Dat ik dit kon doen na de Giro is fantastisch."



Roglic: "Kijk uit naar rustdag"

Primoz Roglic zit dus iets comfortabeler in de leiderstrui. Hij begon met 8 seconden voorsprong op Felix Großschartner, maar die zakte weg naar plaats 9 in het klassement. Tweede in de stand is nu Enric Mas, die 28 seconden achterstand telt op de Sloveen. Egan Bernal, Miguel Angel Lopez en Adam Yates verloren kostbare tijd. Roglic: "Het was erg zwaar, heel heet opnieuw en met een aantal zware beklimmingen. Ik ben blij dat ik de etappe overleefd heb en ik kijk uit naar de rustdag." "De ploeg heeft die rustdag verdiend, want ze reden heel sterk vandaag. De slotklim was niet gemakkelijk. Er werd heel veel aangevallen. Gelukkig waren mijn benen in orde vandaag, dus kon ik het afmaken." "Enric Mas was supersterk, waardoor we samen konden werken om wat tijd te pakken op de rest. Het is een begin. Nu is het zaak om te rusten, te recupereren, gezond en fit te blijven en de focus te houden op de volgende etappes, dag per dag."