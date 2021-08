Roglic komt net tekort om Cort in te rekenen, maar rood is zijn troostprijs

De 6e rit in een notendop:

Narvaez als een bezetene, Roglic botst op Cort

Waaiers en (helaas) valpartijen kruidden het voorspel in een etappe waar de focus lag op een slotpuist van 1,9 kilometer.



Ineos-Grenadiers nam de teugels op de lastige klimpartij in handen. Narvaez ging als een bezetene tekeer en moest zelfs inhouden omdat hij zijn ploegmakkers los uit het wiel had gereden.



Toen de 5 vroege vluchters in de klauwen van het aanstormende peloton leken te vallen, wou Cort voorin niet plooien. De Deen had nog een laatste cartouche in zijn benen.



Matthews was mee in een uitgedund favorietengroepje en rook zijn kans. Op 500 meter van de streep schoot hij weg, maar zijn sprong reikte niet ver.



Roglic timede beter en leek op weg naar een dubbelslag. Maar dat was zonder karaktermens Cort gerekend. Die vocht tot de laatste meter en hield stand.



De rode trui haalt Roglic wel binnen. Elissonde kwam namelijk binnen op 4'30" van de dagwinnaar. Beste Belg in de daguitslag was Maxim Van Gils op de 31e plaats.