Taaramäe verovert ritwinst én rood, Roglic zonder maats en Carapaz zonder kracht

17:41 17 uur 41. Mas bolde als 1e van de klassementsmannen over de streep op de 5e plaats. Gevolgd door Lopez, Roglic, Yates, Landa, Ciccone, Bernal en Valverde. Richard Carapaz is de grootste verliezer. . Mas bolde als 1e van de klassementsmannen over de streep op de 5e plaats. Gevolgd door Lopez, Roglic, Yates, Landa, Ciccone, Bernal en Valverde.



Richard Carapaz is de grootste verliezer.

17:39 17 uur 39. Taaramae is ook de nieuwe leider. 2 vliegen in één klap voor de 34-jarige Est, want Taaramae is ook de nieuwe leider. . Taaramae is ook de nieuwe leider 2 vliegen in één klap voor de 34-jarige Est, want Taaramae is ook de nieuwe leider.

17:37 17 uur 37 match afgelopen Taaramae op 1 Intermarché-Wanty-Gobert wint de 1e aankomst bergop met Rein Taaramae. De Vuelta is al geslaagd voor de ploeg van Hilaire Van der Schueren. Dombrouwski strandt op de 2e plaats, Elissonde is 3e.

17:36 17 uur 36. Versnelling Valverde. Het is zowaar de 41-jarige Valverde die de groep der favorieten ment. Taaramae is bijna verlost van zijn onderneming. . Versnelling Valverde Het is zowaar de 41-jarige Valverde die de groep der favorieten ment. Taaramae is bijna verlost van zijn onderneming.

17:35 17 uur 35. De favorieten beperken het voorlopig tot een partijtje schijnboksen. . De favorieten beperken het voorlopig tot een partijtje schijnboksen.

17:34 Laatste kilometer! We bespeuren al wat euforie op het gezicht van Rein Taaramae. Nog 1.000 meter en hij boekt 10 jaar na zijn 1e een 2e ritzege in de Vuelta. . 17 uur 34. Laatste kilometer! We bespeuren al wat euforie op het gezicht van Rein Taaramae. Nog 1.000 meter en hij boekt 10 jaar na zijn 1e een 2e ritzege in de Vuelta.

17:32 17 uur 32. Vansevenant is nog mee. Van de landgenoten houdt Mauri Vansevenant nog mooi stand in het favorietenleger. De jonge klimgeit van Deceuninck-Quick Step is goed begonnen aan zijn 1e grote ronde. . Vansevenant is nog mee Van de landgenoten houdt Mauri Vansevenant nog mooi stand in het favorietenleger. De jonge klimgeit van Deceuninck-Quick Step is goed begonnen aan zijn 1e grote ronde.

17:30 17 uur 30. Yates versnelt, Carapaz zakt door het ijs. Olympisch kampioen Richard Carapaz heeft zijn trip naar Tokio nog niet volledig verteerd. In het staartje van het peloton laat de Ecuadoraan los. Wie wel fris lijkt bij Ineos-Grenadiers, is Adam Yates. Hij huppelt even voor het fel uitgedunde peloton uit. . Yates versnelt, Carapaz zakt door het ijs Olympisch kampioen Richard Carapaz heeft zijn trip naar Tokio nog niet volledig verteerd. In het staartje van het peloton laat de Ecuadoraan los.



Wie wel fris lijkt bij Ineos-Grenadiers, is Adam Yates. Hij huppelt even voor het fel uitgedunde peloton uit.

17:30 17 uur 30. Nog 2 km: Taaramae solo. Wordt dit een grootse dag voor Intermarché-Wanty-Gobert? Taaramae gooit alle kettingen los en schiet alleen over in de spits van de koers. Als Taaramae volhoudt, liggen de ritzege en de rode leiderstrui binnen handbereik. . Nog 2 km: Taaramae solo Wordt dit een grootse dag voor Intermarché-Wanty-Gobert? Taaramae gooit alle kettingen los en schiet alleen over in de spits van de koers.



Als Taaramae volhoudt, liggen de ritzege en de rode leiderstrui binnen handbereik.

17:29 17 uur 29. Taaramae leidt de dans, bollentrui Kuss lost. Taaramae leidt de dans, bollentrui Kuss lost

17:28 17 uur 28. Taaramae doet er alles aan om Dombrowski te kraken. Michel Wuyts. Taaramae doet er alles aan om Dombrowski te kraken Michel Wuyts

17:25 17 uur 25. Taaramae schudt aan de boom. Op een steile strook probeert Taaramae zijn 2 metgezellen van zich af te schudden. Maar Elissonde en Dombrowski laten de ranke Est niet zomaar zijn gang gaan. . Taaramae schudt aan de boom Op een steile strook probeert Taaramae zijn 2 metgezellen van zich af te schudden. Maar Elissonde en Dombrowski laten de ranke Est niet zomaar zijn gang gaan.

17:23 17 uur 23. Elissonde ligt voorlopig in polepositie om de rode leiderstrui van Roglic over te nemen. Hij is de best geplaatste van het leiderstrio. Maar Taaramae staat in de buurt van de Franse pocketklimmer. . Elissonde ligt voorlopig in polepositie om de rode leiderstrui van Roglic over te nemen. Hij is de best geplaatste van het leiderstrio. Maar Taaramae staat in de buurt van de Franse pocketklimmer.

17:21 17 uur 21. Leiderstrio. Door het gezwoeg van Dombrowski rollen ook de koppen van Amezqueta en Calmejane in de kopgroep. Blijven nog over: Taaramae, Elissonde en Dombrowski zelf. . Leiderstrio Door het gezwoeg van Dombrowski rollen ook de koppen van Amezqueta en Calmejane in de kopgroep. Blijven nog over: Taaramae, Elissonde en Dombrowski zelf.

17:20 17 uur 20. De kopman van Team BikeExchange mag zijn klassementsambities opbergen. Lucas Hamilton verloor gisteren al tijd en moet ook nu al vroeg op de slotklim loslaten. . De kopman van Team BikeExchange mag zijn klassementsambities opbergen. Lucas Hamilton verloor gisteren al tijd en moet ook nu al vroeg op de slotklim loslaten.

17:19 17 uur 19. Nog 5 km. Elissonde probeert er nu vanonder te muizen in de kopgroep, maar ze zijn daar voorlopig aan elkaar gewaagd. . Nog 5 km Elissonde probeert er nu vanonder te muizen in de kopgroep, maar ze zijn daar voorlopig aan elkaar gewaagd.

17:18 17 uur 18. Bahrein maakt indruk. In het peloton neemt Bahrein-Victorious de touwtjes nu helemaal in handen. Padoen offert zich op voor Landa. Ook Haig zit nog klaar om zich weg te cijferen voor zijn kopman. . Bahrein maakt indruk In het peloton neemt Bahrein-Victorious de touwtjes nu helemaal in handen. Padoen offert zich op voor Landa. Ook Haig zit nog klaar om zich weg te cijferen voor zijn kopman.

17:16 17 uur 16. Nog 6 km. Elissonde moet harken om het wiel van Calmejane bij te houden. Taaramae, Dombrowski en Amezqueta gaan nog goed mee met de 2 Fransen. . Nog 6 km Elissonde moet harken om het wiel van Calmejane bij te houden. Taaramae, Dombrowski en Amezqueta gaan nog goed mee met de 2 Fransen.

17:14 17 uur 14. Het liedje van Calmejane is uitgezongen in de kopgroep. Ritwinst voor Bol, Bayer of Soto lijkt onwaarschijnlijk. Dat trio gaat voorin overboord. . Het liedje van Calmejane is uitgezongen in de kopgroep. Ritwinst voor Bol, Bayer of Soto lijkt onwaarschijnlijk. Dat trio gaat voorin overboord.