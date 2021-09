Primoz Roglic zet de kers op de Vueltataart met 4e ritzege in de tijdrit

Met een sprintje op het einde rekende Primoz Roglic Enric Mas in en nam hij de eventuele twijfels over ritwinst weg. "Ik ben een sprinter, hé", grapte de Sloveen over zijn eindschot.

"Het was weer een zeer fijne dag en het zijn 3 mooie weken geweest. Ik ben erg gelukkig voor mezelf en voor de ploeg."

De voorsprong van Roglic in de eindstand is indrukwekkend. "Soms win je met veel minuten, soms is het verschil beperkt. Maar winnen is winnen en winnen is leuk."

Hij wint net als Tony Rominger en Roberto Heras de Vuelta 3 jaar op een rij. "Maar ik houd me niet bezig met cijfers en statistieken. Ik doe gewoon mijn best. Dat ik volgend jaar welkom ben voor een 4e eindzege? Ah, bedankt!"