Cort Nielsen scoort hattrick na zenuwslopend kat-en-muisspel met peloton

De 19e etappe van de Vuelta in een notendop:

Bekijk de ontknoping:

Jakobsen lost, omvangrijke kopgroep zonder Belgen

Meintjes blijft lang liggen na een zware val

Welles-nietesspelletje met peloton krijgt verrassende ontknoping

Het werd hen echter niet op een schoteltje gepresenteerd. DSM trok zich vreemd genoeg weer terug, BikeExchange moest in dienst van Michael Matthews zijn tenen uitkuisen om alles speelbaar te houden.



De heropflakkering van DSM op 15 kilometer van de finish deed het dubbeltje dan toch kantelen in de richting van het peloton ten koste van overlevers Lawson Craddock, Magnus Cort, Quinn Simmons, Andreas Kron, Anthony Roux, Rui Oliveira en Andrea Bagioli.



Of zo leek het toch, want het kat-en-muisspel kreeg dan toch de atypische ontknoping. Het laatste blaadje van het madeliefje vertelde namelijk dat de koersgoden vooral van de kopgroep hielden.



Motor Craddock offerde zich op voor ploegmakker Cort, de samenhorigheid was ongezien.



De Deen was het referentiepunt voor de sprint en maakte er korte metten mee, goed voor zijn 3e ritzege in deze Vuelta. Het peloton strandde uiteindelijk op 18 seconden.