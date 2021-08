Jarige Jakobsen vlamt naar zijn 3e etappezege in de Vuelta, Meeus is 2e

"Ik ben over the moon", lachte Fabio Jakobsen. "Vandaag hebben we echt The Wolfpack gezien."

"Ik was gelost, maar mijn ploeg heeft op me gewacht en heeft me teruggebracht. Ik win, maar dat is vandaag volledig dankzij hen. Ik hoefde alleen maar kort te sprinten, zij hebben de rest gedaan."

"Ik ben echt blij en ik wil van deze ritzege genieten. Ik wil 3 mensen bedanken voor mijn herstelproces: mijn professor uit Nijmegen, ploegdokter Vanmol en mijn osteopaat thuis. Ik houd van jullie. Deze zege is voor jullie!"

"Het was een tricky finish", reageerde Jordi Meeus, 2e vandaag. "Ik word 2e en ik moet eerlijk zijn: ik ben geklopt door een snellere renner. In de diepe finale mis ik nog wat power in mijn eerste grote ronde."