Aanvaller Bardet vindt beste benen terug in Vuelta, Lopez loopt enkele seconden in

Lopez pakt een paar seconden. Roglic, Mas, Bernal en Haig blijven broederlijk samen. Aan de top van het klassement is deze rit een maat voor niets geweest.

17 uur 43. Favorieten zijn binnen. Lopez pakt een paar seconden. Roglic, Mas, Bernal en Haig blijven broederlijk samen. Aan de top van het klassement is deze rit een maat voor niets geweest. .

Lopez rijdt zo'n twintig seconden weg. Het steile stuk op het eind is wel gesneden koek voor Roglic, die zijn sprint al lijkt te wapenen.

17 uur 39. Lopez rijdt zo'n twintig seconden weg. Het steile stuk op het eind is wel gesneden koek voor Roglic, die zijn sprint al lijkt te wapenen. .

Superman Lopez is gaan vliegen. De gele mannen van Jumbo verroeren geen vin.

17 uur 38. Superman Lopez is gaan vliegen. De gele mannen van Jumbo verroeren geen vin. .

Dat Eiking hier nog altijd aan de leiding zou staan, was niet verwacht.

17 uur 37. Dat Eiking hier nog altijd aan de leiding zou staan, was niet verwacht. José De Cauwer.

Jumbo-Visma leidt met vier mannetjes de dans in de groep met de favorieten. Daarin houdt rode trui Eiking voorlopig dapper stand, op iets meer dan drie kilometer van de top.

17 uur 36. Jumbo-Visma leidt met vier mannetjes de dans in de groep met de favorieten. Daarin houdt rode trui Eiking voorlopig dapper stand, op iets meer dan drie kilometer van de top. .

Romain Bardet slaat een dubbelslag. De Fransman van DSM pakt de etappe en raapt onderweg alle punten voor de bollentrui op. Die neemt hij over van Caruso. Nu afwachten wat er in het peloton gebeurt.

Bardet wordt niet meer bedreigd. Het is binnen!

Ultimo kilometro! Bardet wordt niet meer bedreigd. Het is binnen! . 17 uur 29.

Bardet ploegt met een groot verzet voort. Hij moet nog twee kilometer afleggen en dan heeft hij zijn eerste rit in de Vuelta beet.

17 uur 28. Bardet ploegt met een groot verzet voort. Hij moet nog twee kilometer afleggen en dan heeft hij zijn eerste rit in de Vuelta beet. .

De vogel is gaan vliegen. Prodhomme en Zeits krijgen steun van Champoussin, Vine en Herrada, maar Bardet is intrinsiek ruim de beste klimmer van de vroege vlucht.

30". De vogel is gaan vliegen. Prodhomme en Zeits krijgen steun van Champoussin, Vine en Herrada, maar Bardet is intrinsiek ruim de beste klimmer van de vroege vlucht. . 17 uur 22.

17 uur 20. Bardet solo! "Is dit de beslissende vlucht? Het zou zomaar eens kunnen".

Zeits en Bardet sluiten tegelijkertijd aan bij Prodhomme. We hebben drie leiders, maar niet voor lang. Bardet stoomt onverstoorbaar voort en lijkt op weg naar de ritzege.

17 uur 18. Bardet voorin! Zeits en Bardet sluiten tegelijkertijd aan bij Prodhomme. We hebben drie leiders, maar niet voor lang. Bardet stoomt onverstoorbaar voort en lijkt op weg naar de ritzege. .

17:17

17 uur 17. Harmonica schuift in elkaar. De knokkende Prodhomme heeft nog een seconde of tien over op Zeits. Bardet hangt op iets meer dan een halve minuut. Het worden nog zes prangende kilometers bergop. .