Wisselkopman Florian Sénéchal juicht na chaotische finale in langste Vuelta-etappe

De 13e etappe van de Vuelta in een notendop:

Bekijk de ontknoping:

Deceuninck-Quick Step verandert noodgedwongen het geweer van schouder

Tradities moet je respecteren en dus kon je er gif op innemen dat de 3 kleinere Spaanse ploegen de publiciteit zouden oprapen in de langste etappe van deze Vuelta, een warme trektocht van ruim 200 kilometer.



Deceuninck-Quick Step vreesde misschien dat het alleen zou moeten jagen, maar Groupama-FDJ en DSM speelden geen verstoppertje.



Op een kortstondige waaierprik na, geregisseerd door enkele landgenoten zoals Sep Vanmarcke en Jens Keukeleire, was deze etappe in het desolate landschap een grote luchtbel.



Het trio zong het niet uit tot de tussensprint op 11 kilometer van de finish, waar Fabio Jakobsen bij een schijnvertoning geen strobreed in de weg gelegd werd voor 20 groene punten.



De blauwe trein beschikte in de finale nog over enkele ijzersterke schakels, al was Josef Cerny misschien wel te sterk. De Tsjech trok snoeihard door en reed het pakket rond de 10e positie aan flarden.



Ook kopman Fabio Jakobsen moest even bijpikkelen en liet zich plotsklaps uitzakken. Had hij zijn motor opgeblazen of was er sprake van mechanische pech? "Ik kon het gat niet dichten: ik had niet meer de benen om te sprinten", gaf hij achteraf eerlijk toe.



Deceuninck-Quick Step moest in de ontregelde sprint razendsnel schakelen en deed dat met verve in het afgescheurde sprintersgroepje.



Een raket van Alpecin-Fenix werd te vlug afgeschoten, sprintalternatief Florian Sénéchal nuttigde zijn carte blanche en rekende af met Matteo Trentin.