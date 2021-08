Jens Keukeleire lanceert onvermoeibare Magnus Cort Nielsen naar nieuwe Vuelta-ritzege

De 12e etappe van de Vuelta in een notendop:

Bekijk de ontknoping:

Cort trekt weer aan het langste eind

Tot wanneer mag je eigenlijk nog van een vroege vlucht spreken?



Na een nieuwelingenkoers van ruim 90 kilometer - nog maar eens met een duizelingwekkend gemiddelde - schoven Sander Armée, Stan Dewulf en Maxim Van Gils mee in een kopgroep, maar UAE had zijn zinnen gezet op een sprint met Matteo Trentin in een gereduceerd peloton.



Neoprof Van Gils gaf zich pas op iets meer dan 20 kilometer van de finish gewonnen. Onze landgenoot werd in de slotfase van de tweede en laatste knobbel overvleugeld door een nieuwe portie knorrende magen.



Sergio Henao, Romain Bardet, Jay Vine en Giulio Ciccone stormden met z'n vieren op een bloedheet Cordoba af, maar BikeExchange en UAE hadden nog net voldoende jus om het kwartet bij het induiken van de slotkilometer op te peuzelen.



Maar toch werden ze niet beloond voor alle zweetdruppels: de koppige Vine deed de trein van BikeExchange half ontsporen, EF nam fors over.



Jens Keukeleire schoot als een raket weg en rolde de rode loper uit voor Magnus Cort Nielsen. Michael Matthews moest al een halve sprint voor de sprint rijden en lag tegen het canvas.



De Deen, bijna elke dag in beeld en nochtans bij de gelosten geciteerd op de laatste klim, rekende keurig af met Andrea Bagioli en trakteerde zichzelf op een tweede ritzege in deze editie.

In het klassement verandert er niets. Primoz Roglic kwam met onder meer Adam Yates ten val, maar de Sloveen lijkt met de schrik vrij te komen.