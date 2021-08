Topfavoriet Roglic deelt concurrentie fikse tik uit in openingstijdrit Vuelta

De openingstijdrit in een notendop:

Roglic trekt de gouden lijn van de Spelen door

In de schaduw van de kathedraal van Burgos zorgden de hitte en de explosieve start bergop voor een pittige opener in deze Vuelta.



Alex Aranburu (Astana) had zijn tijdrit uitstekend ingedeeld en leek lange tijd ongenaakbaar. Maar toen de Slovenen aan zet waren, begon zijn toptijd te wankelen.



Tempobeul Jan Tratnik strandde eerst nog op 2 tellen, zijn landgenoot Primoz Roglic verslond Aranburu wel met huid en haar. De olympische kampioen tegen de klok raasde 6 seconden sneller over het parcours dan de Bask.



Achter de rug van Roglic kregen zijn concurrenten meteen al een dure rekening gepresenteerd. Carapaz kreeg 25 seconden aangesmeerd, Bernal heeft al 27 seconden aan zijn broek. Voor Carthy en Landa was de schade nog groter.



Beste Belg was Nathan Van Hooydonck op de 24e plaats. Pechvogel Jasper Philipsen bolde als laatste binnen na een val in de afdaling.