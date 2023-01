Jay Vine geeft eindzege Tour Down Under niet meer af, Simon Yates wint slotrit

Jay Vine duikelde in het wielrennen als winnaar van een wedstrijd op rollen. Sindsdien bewees de 27-jarige Australiër meer dan enkel een "watt-monster" te zijn, zoals we ook zagen in de laatste Vuelta, waar hij 2 bergritten won.



Met zijn overstap van Alpecin-Fenix naar UAE lijkt Vine nog een stapje extra gezet te hebben. Dat werd al duidelijk toen hij Australisch kampioen werd in het tijdrijden. Het torpedeerde hem meteen tot een van de topfavorieten voor de Tour Down Under.



En Vine was wel degelijk op de afspraak. Naar Victor Harbor moest hij nog Rohan Dennis laten voorgaan, maar toen hij een dag later in Campbelltown derde werd, kon hij voor het eerst de oranje leiderstrui aantrekken.



Die gaf hij in de afsluitende etappe niet meer af. Concurrent Simon Yates probeerde het nog wel op weg naar Mount Lofty, maar Vine had nog voldoende in de tank om te volgen. Hij trok zelf de sprint aan, in de hoop alsnog af sluiten met een ritzege. Dat liet Yates niet gebeuren en dus verdeelden ze de koek.

De weinige Belgen die aan de start kwamen in de eerste WorldTour-koers van het jaar speelden geen hoofdrol. Dries Devenyns was op de 39e plaats in het eindklassement de eerste landgenoot.