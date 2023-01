Eindelijk! Na 48 "kleinere" zeges wint Bryan Coquard op zijn 30e voor het eerst in de WorldTour

Zal het ooit eens lukken? Ben ik vervloekt? Het zullen gedachten geweest zijn die de voorbije jaren regelmatig door het hoofd van Bryan Coquard gespookt zullen hebben.

De Fransman won op zijn 20e al etappes in de Ster van Bessèges en de Ronde van Langkawi. Het leek slechts een kwestie van tijd voor die grote vis ooit eens zou passeren. Maar keer op keer liet hij het glippen.

Coquard stapelde in WorldTour-koersen de ereplaatsen op, maar bleef wel regelmatig winnen op het niveau er vlak onder. Bijna 50 profzeges telt hij al, met daarbij onder meer ritten in de Ronde van België, de GP Cerami en de GP Marcel Kint.



Maar tegen de écht grote jongens lukte het dus nooit. Tot de 4e rit van de Tour Down Under. In een lichtjes hellende finish richting Willunga nam de Fransman geen enkel risico door van héél ver aan te gaan. Een gewaagde tactiek, maar de juiste, want zijn voorsprong op de nummer 2 - proloogwinnaar Alberto Bettiol - was indrukwekkend.



De Australische sprintfavorieten Michael Matthews (6e) en Caleb Ewan (10e) kwamen er verrassend genoeg niet aan te pas. In het algemene klassement verandert er weinig: Jay Vine gaat de slotrit naar Mount Lofty in met een voorsprong van 15 seconden op Simon Yates, die door een bonificatieseconde over Pello Bilbao springt in de stand.