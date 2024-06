Yves Lampaert begint ook aan tweede Zwitserse heuvelrit in de gele leiderstrui

Herkansingen

In de eerste plaats kunnen de Belgen die gisteren naast de ritzege grepen, vandaag herkansen. Thibau Nys was niet mee in de finale, hij ondervindt nog last aan de kuit na zijn val in de GP Aargau net voor deze Ronde van Zwitserland.



Arnaud De Lie kende dan weer mechanische pech in de sprint. Al is Maxim Van Gils misschien een betere man binnen Lotto-Dstny voor de laatste punchy hellinkjes.



Nog 2 mannen die we opschrijven: Axel Laurance, die zijn ploeg gisteren serieus liet doortrekken op de Regensberg vlak voor de aankomst, maar tevergeefs, en Bettiol, die zijn ultieme aanval zag stranden onder de vod.